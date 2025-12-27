सर्दी का सितम, घना कोहरा बना आफत, डीएम ने जारी किया अवकाश का आदेश, इस जिले में 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल

जारी आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए दो दिन पूर्ण अवकाश रहेगा। हालांकि यू-डायस, अपार आईडी और अन्य प्रशासकीय व विभागीय कार्यों के लिए सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। वहीं शनिवार सुबह बरेली में कोहरे ने कहर बरपाया। सुबह पांच से सात बजे तक दृश्यता बेहद कम रही। हाईवे, मुख्य सड़कें और गलियां कोहरे की चादर में लिपटी रहीं। तेज सर्द हवा के चलते गलन बढ़ गई और दिनभर शीत दिवस जैसे हालात बने रहे।