सर्दी का सितम, घना कोहरा बना आफत, डीएम ने जारी किया अवकाश का आदेश, इस जिले में 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल

बरेली। सर्दी और कोहरे ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हाड़ कंपा देने वाली सर्द हवा और बढ़ती गलन से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। सुबह से लेकर देर रात तक घना कोहरा छाया रहने से दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने आदेश जारी करते हुए कक्षा एक से आठ तक के सभी बोर्ड के परिषदीय, माध्यमिक, राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 29 और 30 दिसंबर को अवकाश घोषित कर दिया है। प्रशासन का यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए दो दिन पूर्ण अवकाश रहेगा। हालांकि यू-डायस, अपार आईडी और अन्य प्रशासकीय व विभागीय कार्यों के लिए सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। वहीं शनिवार सुबह बरेली में कोहरे ने कहर बरपाया। सुबह पांच से सात बजे तक दृश्यता बेहद कम रही। हाईवे, मुख्य सड़कें और गलियां कोहरे की चादर में लिपटी रहीं। तेज सर्द हवा के चलते गलन बढ़ गई और दिनभर शीत दिवस जैसे हालात बने रहे।
मौसम विभाग ने जिले में रविवार के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके बाद लगातार तीन दिनों तक ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। बीते दिनों हल्की राहत देने वाली धूप भी अब गायब हो गई है। शनिवार को दिनभर आसमान में धुंध छाई रही और धूप नहीं निकली। शाम होते ही ठंड ने फिर से तीखा रूप ले लिया। रात दस बजे के बाद बाहरी इलाकों में कोहरा छा गया, जो देर रात तक पूरे शहर में फैल गया।
