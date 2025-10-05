Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

काव्य रचनाओं में विसंगतियों पर तीखा प्रहार, गांव की खुशबू और संस्कृति की झलक

- राजस्थान पत्रिका बाड़मेर संस्करण के 15वें स्थापना दिवस पर काव्य गोष्ठी का आयोजन - वरिष्ठ और युवा कवियों की हास्य, वीर और व्यंग्य रचनाओं को श्रोताओं ने खूब सराहा

2 min read

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Oct 05, 2025

राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर संस्करण के 15वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अंतर प्रान्तीय कुमार साहित्य परिषद बाड़मेर व राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित काव्य गोष्ठी में उपस्थित कवि एंव श्रोत्रागण।

बाड़मेर. राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर संस्करण के 15वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अंतर प्रान्तीय कुमार साहित्य परिषद बाड़मेर व राजस्थान पत्रिका की ओर से भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कवियों और कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं का ऐसा रसपान कराया कि सभागार देर तक तालियों से गूंजता रहा।
गोष्ठी में हास्य, व्यंग्य, देशप्रेम, सामाजिक सरोकार और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी कविताओं ने सभी को बांधे रखा। किसी ने समाज की विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया तो किसी ने देशभक्ति की ज्वाला भड़काई। वहीं कुछ रचनाकारों ने गांव-ढाणी की सोंधी मिट्टी, रिश्तों की गरमाहट और संस्कृति की झलक पेश की।

राजस्थान पत्रिका अखबार लोगों को जागृत कर रहा है
इस अवसर पर डॉ. बंशीधर तातेड़ ने कहा कि राजस्थान पत्रिका अखबार लोगों को जागृत कर रहा है। कला, संस्कृति की रक्षा के साथ कई रूपों में समाज की सहायता कर रहा है। उन्होंने ‘आया है जो वो सुनाकर ही जाएगा, उड़ चुका परिंदा जो लौट कर ना आएगा’ कविता सुनाई। डॉ. राम कुमार जोशी ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से समाज में व्याप्त बुराइयों पर कटाक्ष किया। उन्होंने अपनी रचना ‘पुष्प तो वह बड़भागी’ सुनाई। कवयित्री ममता शर्मा तरिणी ने नारी शक्ति और संवेदनाओं से जुड़ी कविता ‘मन हार गया तू हारेगी’ का पाठ कर सराहना पाई। ओम अंकुर और चंद प्रकाश गुप्ता ने अपनी ओजस्वी कविताओं से मंच को ऊर्जावान बना दिया।

थारी आदत तू जाणे, तू टांग अड़ाई करतो जा’
पवन संखलेचा नमन ने ‘प्यारा भारत मेरा देश महान’, गोवर्धन सिंह जहरीला ने ‘थारी आदत तू जाणे, तू टांग अड़ाई करतो जा’ और गौतम संखलेचा चमन ने हास्य और व्यंग्य की धारदार रचनाओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। जीत परमार सरपंच व स्वरुप पंवार ने ग्रामीण जीवन की वास्तविकता पर आधारित कविताओं से दर्शकों का दिल जीत लिया।

‘नीम की छांव में गांधी बाबा’
नीलम जैन ने नीलम जैन ने ‘रावण की प्रवृत्ति हर पल मरे’, चंद्रवीर आबदार ने ‘नीम की छांव में गांधी बाबा’और दिलीप राठी ने ‘कर्म करें चाहे जैसे भी हमको तो तकदीर पसंद है‘ जैसी सामाजिक सरोकारों को केंद्र में रखकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। मेघराज और महेश पन्नू ने भावपूर्ण गीतों से माहौल को काव्यमय बना दिया। वंदना पंवार ने युवाओं के नजरिए से समाज की तस्वीर को शब्द दिए। जगदीश सारण और पारस जोशीला की ओजस्वी कविताओं ने श्रोताओं को देर तक रोमांचित रखा। काव्य गोष्ठी के दौरान श्रोताओं ने हर प्रस्तुति पर तालियों की गड़गड़ाहट से कवियों का उत्साह बढ़ाया। साहित्य और कला को समर्पित इस आयोजन ने राजस्थान पत्रिका के स्थापना दिवस को यादगार बना दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / काव्य रचनाओं में विसंगतियों पर तीखा प्रहार, गांव की खुशबू और संस्कृति की झलक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दूधिया रोशनी में लगे चौके-छक्के, बाड़मेर इलेवन ने जीता मैच

बाड़मेर

राजस्थान में किसानों की खड़ी फसलों पर चलाया बुलडोजर, निजी कंपनी पर जमीन अधिग्रहण में मनमानी का आरोप

Barmer Bulldozers Roll Over Standing Crops Gudamalani
बाड़मेर

राजस्थान: बाइक से रपट पार करते समय लूणी नदी में बहने से पति-पत्नी की मौत, सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

Balotra News
बाड़मेर

बाड़मेर में आपत्तिजनक पोस्टर कांड: पुलिस ने इन 7 आरोपियों को किया नामजद, छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुका है एक आरोपी

Barmer
Patrika Special News

स्कूली उम्र से शुरू हुई आवारागर्दी, तस्करी का साम्राज्य खड़ा कर बना सरगना

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.