काव्य रचनाओं में विसंगतियों पर तीखा प्रहार, गांव की खुशबू और संस्कृति की झलक

‘नीम की छांव में गांधी बाबा’

नीलम जैन ने नीलम जैन ने ‘रावण की प्रवृत्ति हर पल मरे’, चंद्रवीर आबदार ने ‘नीम की छांव में गांधी बाबा’और दिलीप राठी ने ‘कर्म करें चाहे जैसे भी हमको तो तकदीर पसंद है‘ जैसी सामाजिक सरोकारों को केंद्र में रखकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। मेघराज और महेश पन्नू ने भावपूर्ण गीतों से माहौल को काव्यमय बना दिया। वंदना पंवार ने युवाओं के नजरिए से समाज की तस्वीर को शब्द दिए। जगदीश सारण और पारस जोशीला की ओजस्वी कविताओं ने श्रोताओं को देर तक रोमांचित रखा। काव्य गोष्ठी के दौरान श्रोताओं ने हर प्रस्तुति पर तालियों की गड़गड़ाहट से कवियों का उत्साह बढ़ाया। साहित्य और कला को समर्पित इस आयोजन ने राजस्थान पत्रिका के स्थापना दिवस को यादगार बना दिया।