Balotra ACB Action: बालोतरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 20500 रुपए की रिश्वत लेते रेवेन्यू इंस्पेक्टर गिरफ्तार

एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी पहले ही 4 हजार रुपए प्राप्त कर चुका था। बाद में शेष 26 हजार रुपए लेने की बात तय हुई। ट्रैप कार्रवाई के दिन आरोपी ने परिवादी और उसके पिता से 26 हजार रुपए लिए, लेकिन सह-परिवादी के अनुरोध पर 5,500 रुपए वापस लौटा दिए। इसके बाद शेष 20,500 रुपए अपने पास रखते ही एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।