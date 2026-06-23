Barmer Accident: शादी से एक दिन पहले सड़क हादसे में दूल्हे और चचेरे भाई की मौत, 2 महीने पहले ही खरीदी थी बाइक

जानकारी के मुताबिक लुखु भाखरी के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार सुखदेव और नरपतराम बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को धोरीमन्ना अस्पताल ले जाया गया। जहां से नरपतराम को प्राथमिक उपचार के बाद सांचौर रेफर किया गया। डॉक्टरों ने सुखदेव को मृत घोषित कर दिया। शव को धोरीमन्ना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं, घायल नरपतराम ने भी सांचौर पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया।