भारत-पाक सरहद का अंतिम शिवालय: 1965 की जंग में पाकिस्तानी सेना ने की थी तोड़फोड़, अपने साथ ले गए थे मूर्तियां



1962 में रेलवे कर्मचारियों, आरएसी, बीएसएफ, सेना के जवानों और स्थानीय मुनाबाव, अकली, सजनाणी गांव के ग्रामीणों ने मिलकर पुन: इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और विधिवत पूजा याचना करते रहे। इस बीच 1965 में भारत-पाक युद्ध हुआ और इस युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना मुनाबाव की सरहद में घुस गई। उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ की और बहुमूल्य मूर्तियां अपने साथ ले गए। उसके बाद यहां रेल भी बंद हो गई। तब से यह मंदिर भी निर्जीव सा हो गया और जो स्थानीय आबादी थी वह भी सरहद के कारण विस्थापित होकर दूर गांवों में जाकर बस गई। इसी बीच अकली व सजनाणी के ग्रामीणों ने आपसी जनसहयोग व बीएसएफ, सेना, कस्टम, पुलिस के सहयोग से मंदिर में शिवलिंग व मूर्तियां स्थापित कर पूजा प्रार्थना प्रारंभ की।