बाड़मेर: पहली नाकामी को मात देकर भारतीय वायुसेना में शामिल हुईं प्रियदर्शनी, एनसीसी कैडेट्स ने तिरंगा रैली निकाल किया सम्मान

रेगिस्तान की धरती की बेटी प्रियदर्शनी राजपुरोहित ने भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु वीर के रूप में चयन होने पर गृह जिले में प्रियदर्शनी का राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर, एनसीसी, थार के वीर संस्थान, माय भारत सहित विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की ओर से एनसीसी के कैडेट ने तिरंगा रैली निकालकर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दीं। स्मृति चिह्न, पुष्पमाला और साफा भेंट कर सम्मान किया गया। एनसीसी अधिकारी डॉ. आदर्श किशोर ने बताया कि बतौर एनसीसी कैडेट प्रियदर्शनी शुरू से ही जुनूनी रही है। उनके चयन ने बाड़मेर की बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। प्राचार्य डॉ. मृणाली चौहान ने प्रियदर्शनी को रोल मॉडल बताते हुए बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। थार के वीर संस्थान के संस्थापक रघुवीरसिंह तामलोर ने प्रियदर्शनी के चयन को नया अध्याय बताया। इस अवसर पर माय भारत के जिला समन्वयक पंकज माड़ेचा, प्रोफेसर मुकेश जैन और थार के वीर संस्थान के दिनेशपाल सिंह लखा ने भी संबोधित किया।