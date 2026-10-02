Balotra News: ‘हनुमान अंश’ के 3 मिनट के किरदार ने बदली गजेंद्र सुथार की पहचान, अब ‘रामायण’ में निभाएंगे केवट का रोल

बालोतरा। 'मन से नहीं पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा भी काम नहीं आएगी…' फिल्म ‘हनुमान अंश’ में यह संवाद बोलकर चर्चा में आए बालोतरा के अभिनेता गजेंद्र सुथार इन दिनों अपने शहर आए हुए हैं। गजेंद्र पिछले कुछ वर्षों से मुंबई में रहकर अभिनय कर रहे हैं। फिल्म में उन्होंने चाय वाले का करीब साढ़े तीन मिनट का किरदार निभाया है, जिसे बाबा नीम करोली का ही एक रूप बताया गया है। इस छोटे से किरदार को दर्शकों का खूब प्यार मिला। ऐसे में बालोतरा में गजेंद्र सुथार ने पत्रिका से विशेष बातचीत की है।