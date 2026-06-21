Barmer News: सेल्फी लेते समय डिग्गी में गिरा 7 साल का मासूम, बचाने कूदी मां; डूबने से दोनों की मौत

सदर थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि मृतका जीयो देवी (30) पत्नी गोसाईराम अपने 7 साल के बेटे हितेश के साथ घर के पास बनी पानी की डिग्गी के पास सेल्फी ले रही थी। पहले दोनों साथ में कुछ तस्वीरें खींचीं। इसके बाद जब वह अकेले सेल्फी लेने के लिए बेटे को नीचे उतार रही थी, तभी अचानक मासूम हितेश का पैर फिसल गया और वह सीधे गहरी डिग्गी में जा गिरा। बेटे को पानी में डूबता देख जीयो देवी ने आव देखा न ताव और बेटे की जान बचाने के लिए खुद भी डिग्गी में कूद गई। पानी गहरा होने के कारण दोनों ही खुद को संभाल नहीं पाए और डूब गए।