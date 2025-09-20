राजस्थान के इस जिले में किसानों को खाद-बीज के लिए अब नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, जल्द खुलेगा मार्केटिंग सोसाइटी कार्यालय



राज्य सरकार के निर्देश पर दी बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने तीन महीने पहले कल्याणपुर और समदड़ी में मार्केटिंग सोसाइटी कार्यालय खोलने को लेकर सर्वे किया और रिपोर्ट सरकार को भेजी। आने वाले दिनों में कार्यालयों के खुलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में जिले के बालोतरा, बायतु, सिवाना, सिणधरी और गिड़ा में ही मार्केटिंग सोसाइटी कार्यालय संचालित हो रहे हैं।