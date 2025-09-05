कौन है चिमाराम जाट? करता था तस्करी, रह चुका है 1 लाख का इनामी, अब 28 लाख की संपत्ति फ्रीज



जिला अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया, प्रकरण बनाकर सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक भारत सरकार को भेजा गया था। उनकी ओर से जारी आदेश की पालना में थानाधिकारी चौहटन मय टीम द्वारा मादक पदार्थ तस्कर चिमाराम का गांव मुकने का तला, लीलसर में स्थित एक रहवासी भवन कीमत 28.20 लाख रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया गया है।