Success Story: शादी के बाद बदली किस्मत, 948वीं रैंक से दिनेश बिश्नोई बने RAS टॉपर, पत्नी बनीं सफलता की वजह

राजस्थन पत्रिका से बातचीत में दिनेश ने बताया कि पढ़ाई के दौरान मैंने कोई कठोर टाइम-टेबल नहीं अपनाया, बल्कि समय के अनुसार पढ़ाई की। उन्होंने सिलेबस को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर नियमित रिवीजन पर जोर दिया। लगभग 90 प्रतिशत तैयारी उन्होंने सेल्फ स्टडी के जरिए की। साथ ही, पटवारी, ग्राम सेवक और सब-इंस्पेक्टर जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल करते हुए उन्होंने अपने अनुभव को और समृद्ध किया। वर्ष 2023 में उन्हें RPS कैडर भी मिला, जो उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला साबित हुआ।