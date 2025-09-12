चिकित्सक बना शिक्षक, बदल दी ग्रामीण बच्चों की तकदीर

25 मई 2012 को बाड़मेर में फिफ्टी विलेजर्स सेवा संस्थान की स्थापना छीतर का पार के डाॅ. भरत सारण ने की। सारण ने पहली से लेकर एमबीबीएस तक की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में की थी और उनका सपना था कि बाड़मेर जिले के ऐसे बच्चे तो प्रतिभाशाली तो है लेकिन आर्थिक िस्थति और उचित मार्गदर्शन के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको बड़े सपने दिखा उनको पूरा करना। इस मुहिम में उन्होंने अपने कुछ साथियों को लिया और कार्य आरंभ किया। दसवीं उत्तीर्ण ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों के 25 बच्चे चयनित कर उनको 11वीं में बाड़मेर के सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिलवाया, अगले साल 25 बच्चे और लाए। इस प्रकार दो साल में 50 बच्चों के साथ फिफ्टी विलेजर्स की शुरूआत की। इनमें चयन का आधार आर्थिक रखा गया जिसमें सभी जाति, धर्म और वर्ग को प्रवेश दिया गया। अब तक चयनित बच्चों में असाध्य बीमारी से ग्रस्त माता-पिता के 10, बिना माता-पिता के 14, बिना माता के 15, बिना पिता के 15, एसी वर्ग के 10 व एसटी वर्ग के 53 बच्चों का चयन हुआ है। इनमें से सर्वाधिक चयन मेडिकल क्षेत्र में 140 बच्चों का हुआ है जिसमें से 23 एम्स चयनित हैं।