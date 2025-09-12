आधी आबादी को नहीं आखर ज्ञान… बाड़मेर से कैसे मिटेगा अशिक्षा का अंधेरा

2011 की जनगणना के अनुसार बाड़मेर की कुल साक्षरता दर 56.53% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 70.86% और महिला साक्षरता दर 40.63% है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में कुल साक्षरता दर 54.79% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 69.44% और महिला साक्षरता दर 38.55% थी। ग्रामीण साक्षरता दर 54.79 प्रतिशत है। ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर: 69.44 व ग्रामीण महिला साक्षरता 38.55 फीसदी ही है। शहरी साक्षरता में आंकड़ा जरूर बड़ा हुआ है जिले की शहरी साक्षरता दर: 78.22 प्रतिशत है जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 88.63 व महिला साक्षरता दर 66.64 प्रतिशत है। यह बाड़मेर जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच साक्षरता के बड़े अंतर को दर्शाती है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर काफी बेहतर है।