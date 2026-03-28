28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

‘पापा कहते हैं, बेटा बड़ा नाम करेगा..’, गाने पर पिता संग झूमे IPS केके बिश्नोई, कल IPS अंशिका वर्मा संग रचाएंगे शादी

उत्तर प्रदेश कैडर के दो चर्चित आईपीएस अधिकारियों की शादी को लेकर इन दिनों राजस्थान के बाड़मेर जिले में उत्साह का माहौल बना हुआ है। आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई और आईपीएस अंशिका वर्मा 29 मार्च को विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Kamal Mishra

Mar 28, 2026

IPS KK Bishnoi

पिता के साथ डांस करते केके बिश्नोई (फोटो-पत्रिका)

बाड़मेर। जिले के रहने वाले आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार (केके) बिश्नोई और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा 29 मार्च को जोधपुर में विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस हाई-प्रोफाइल शादी से पहले बाड़मेर के धोरीमना स्थित बिश्नोई के पैतृक गांव में शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और पूरा गांव उत्सव के रंग में रंगा हुआ है।

शुक्रवार को धोरीमना में हल्दी की रस्म बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। इस दौरान परिवार और रिश्तेदारों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। हल्दी समारोह के बाद देर रात तक गीत-संगीत का कार्यक्रम चला, जिसमें आईपीएस केके बिश्नोई ने अपने पिता के साथ मशहूर फिल्मी गीत ‘पापा कहते हैं, बेटा बड़ा नाम करेगा..’ पर जमकर डांस किया। इस खास पल को देखने के लिए मौजूद लोग भी काफी उत्साहित नजर आए।

संभल में तैनात हैं केके बिश्नोई

दरअसल, केके बिश्नोई वर्ष 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर कार्यरत हैं। वहीं अंशिका वर्मा 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में बरेली में एसपी के पद पर तैनात हैं। दोनों अधिकारियों की पहली मुलाकात उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता प्रेम में बदल गया।

रंग-बिरंगी रोशनी से सजा घर

शादी से पहले शुक्रवार रात करीब आठ बजे केके बिश्नोई अपने पैतृक गांव धोरीमना पहुंचे, जहां साफा और फूलमालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने गांव के मंदिर और अपने घर के मंदिर में माता के साथ पूजा-अर्चना की। घर को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जिससे पूरा माहौल उत्सवमय दिखाई दे रहा है।

अंशिका वर्मा के घर भी हल्दी की रस्म

दूसरी ओर अंशिका वर्मा की हल्दी की रस्म प्रयागराज में आयोजित की गई। उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्री-वेडिंग फोटो भी साझा की हैं, जिनमें दोनों पारंपरिक परिधानों में नजर आ रहे हैं।

कल निकलेगी बारात

जानकारी के अनुसार 29 मार्च को सुबह केके बिश्नोई अपने गांव से बारात लेकर जोधपुर के लिए रवाना होंगे, जहां होटल अजीत भवन में विवाह समारोह आयोजित होगा। इसके बाद 30 मार्च को जोधपुर के लहरिया रिसॉर्ट में भव्य रिसेप्शन रखा गया है, जिसमें कई वीआईपी मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। दोनों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी विवाह का निमंत्रण भेजा है।

ये भी पढ़ें

भाटी vs रावणा विवाद : ‘धमकाने’ के आरोपों पर आखिरकार शिव विधायक ने तोड़ी चुप्पी, किया ये चौंकाने वाला ‘खुलासा’?
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Mar 2026 04:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / ‘पापा कहते हैं, बेटा बड़ा नाम करेगा..’, गाने पर पिता संग झूमे IPS केके बिश्नोई, कल IPS अंशिका वर्मा संग रचाएंगे शादी

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाटी vs रावणा विवाद : 'धमकाने' के आरोपों पर आखिरकार शिव विधायक ने तोड़ी चुप्पी, किया ये चौंकाने वाला 'खुलासा'?

बाड़मेर

सगे जीजा की बेरहमी से हत्या…कुल्हाड़ी से सिर, हाथ और जांघ पर किया वार, जमीन को लेकर था झगड़ा

Barmer Murder Case Four Convicted Sentenced to Life Imprisonment for Brutal Killing of Brother-in-Law
बाड़मेर

खुशखबरी: बाड़मेर-जयपुर के बीच 1 अप्रैल से चलेंगी स्टार लाइन बसें, इन जिलों से गुजरेगा रूट, नोट कर लें टाइम टेबल

Star Line buses to run Barmer-Jaipur from April 1 check route via key towns and timings
बाड़मेर

बिना फीस के कोचिंग, रहने-खाने का न्यूनतम खर्च और मोबाइल बैन… कोटा, सीकर, जयपुर को टक्कर दे रहा ये छोटा शहर… देखिए

School Student
बाड़मेर

Millet Seeds In Rajasthan: बाजरा उगाने में नंबर-1 राजस्थान, फिर क्यों आंध्र प्रदेश को दे रहा करोड़ों रुपए?

Rajasthan Depends on Andhra Pradesh for 35 Lakh Kg Bajra Seeds Despite Leading Millet Production
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.