‘पापा कहते हैं, बेटा बड़ा नाम करेगा..’, गाने पर पिता संग झूमे IPS केके बिश्नोई, कल IPS अंशिका वर्मा संग रचाएंगे शादी

दरअसल, केके बिश्नोई वर्ष 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर कार्यरत हैं। वहीं अंशिका वर्मा 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में बरेली में एसपी के पद पर तैनात हैं। दोनों अधिकारियों की पहली मुलाकात उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता प्रेम में बदल गया।