Rajasthan: पाकिस्तान से सटे बाड़मेर जिले में नजर आई रहस्यमयी रोशनी, आग का गोला दिखा, मची अफरा-तफरी

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Barmer News: राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में मंगलवार की रात उस समय दहशत फैल गई, जब आसमान में एक चमकता हुआ 'आग का गोला' दिखाई दिया। रात करीब 9 बजे हुई इस घटना ने स्थानीय निवासियों को झकझोर कर रख दिया। तेज आवाज और आसमान में तैरती रोशनी को देखकर लोग घरों से बाहर निकल आए और इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ग्रामीणों के मन में सबसे पहले किसी मिसाइल परीक्षण या उल्कापिंड के गिरने की आशंका पैदा हुई। लगभग 15 मिनट तक यह रहस्यमयी रोशनी आसमान में दिखाई देती रही। सोशल मीडिया पर भी इसके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत स्थिति स्पष्ट की। अधिकारियों के अनुसार, यह कोई आसमानी आफत या हमला नहीं, बल्कि एक रूटीन मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा था। तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया कि जब लड़ाकू विमान (Fighter Jets) अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, तो वे अपनी गति बढ़ाने या अतिरिक्त ईंधन जलाने के लिए 'आफ्टर बर्नर' (After Burner) तकनीक का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में इंजन से निकलने वाली गर्म गैसें जब ठंडी हवा के संपर्क में आती हैं, तो वे आग की लपटों की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं। रात के अंधेरे में यह नजारा किसी आग के गोले जैसा प्रतीत होता है।
गौरतलब है कि करीब 11 महीने पहले, 24 मई 2025 को बीकानेर के आसमान में भी इसी तरह की रहस्यमयी रोशनी देखी गई थी। उस समय लोगों ने उसे ड्रोन समझ लिया था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि वे एलन मस्क की कंपनी के 'स्टारलिंक सैटेलाइट' (Starlink Satellites) थे।
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