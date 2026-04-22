Rajasthan: पाकिस्तान से सटे बाड़मेर जिले में नजर आई रहस्यमयी रोशनी, आग का गोला दिखा, मची अफरा-तफरी

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत स्थिति स्पष्ट की। अधिकारियों के अनुसार, यह कोई आसमानी आफत या हमला नहीं, बल्कि एक रूटीन मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा था। तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया कि जब लड़ाकू विमान (Fighter Jets) अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, तो वे अपनी गति बढ़ाने या अतिरिक्त ईंधन जलाने के लिए 'आफ्टर बर्नर' (After Burner) तकनीक का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में इंजन से निकलने वाली गर्म गैसें जब ठंडी हवा के संपर्क में आती हैं, तो वे आग की लपटों की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं। रात के अंधेरे में यह नजारा किसी आग के गोले जैसा प्रतीत होता है।