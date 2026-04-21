21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Pachpadra Refinery Fire: NIA की रडार पर ‘डिजिटल डेटा’ और ‘रिफाइनरी स्टाफ’, जानिए तफ्तीश के 10 कड़े प्रोटोकॉल

पचपदरा रिफाइनरी में प्रधानमंत्री के लोकार्पण से ठीक पहले लगी आग की जांच के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA मैदान में उतर चुकी है। ये एजेंसी अब कई छोटे-बड़े पहलुओं पर तफ्तीश में जुट गई है।

3 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Nakul Devarshi

Apr 21, 2026

NIA - File PIC

NIA - File PIC

राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में स्थित 'HRRL रिफाइनरी' में सोमवार को लगी आग ने पूरे देश को चौंका दिया है। कल (21 अप्रैल) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महा-परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे, लेकिन अब पचपदरा की धरती पर उत्सव की शहनाई की जगह 'जांच की सायरन' गूँज रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम ने आज सुबह रिफाइनरी परिसर में दस्तक दी और कमान संभाल ली है।

NIA की एंट्री के मायने: हादसा या रणनीतिक हमला?

साधारण आग की घटनाओं की जांच स्थानीय पुलिस या दमकल विभाग करता है, लेकिन पचपदरा में NIA का आना इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार इसे 'स्ट्रैटेजिक एसेट' (रणनीतिक संपत्ति) पर हमला या बड़ी साजिश मान रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश और गृह मंत्रालय की मुस्तैदी के बाद अब NIA उन सुरागों को तलाशेगी जो आम आंखों से ओझल हैं।

NIA खोलेगी 'राज', तफ्तीश के 10 संभावित एंगल

NIA की जांच का तरीका बेहद वैज्ञानिक और कड़ा होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि एजेंसी इन 10 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस कर सकती है:

1. फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन

      NIA की टीम सबसे पहले 'ग्राउंड जीरो' यानी CDU-VDU यूनिट के हिस्से को सील करने, मौके के अवशेषों को लैब भिजवाने और ये पता लगाने की दिशा में कर कर सकती है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आग किसी केमिकल रिएक्शन से लगी है या किसी एक्सप्लोसिव (विस्फोटक) से।

      2. डिजिटल फुटप्रिंट की जांच

      रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का सारा डेटा और सीसीटीवी फुटेज NIA अपने कब्जे में ले सकती है। हादसे से ठीक पहले सिस्टम में कोई बाहरी 'हैकिंग' या छेड़छाड़ तो नहीं हुई, इस एंगल से बारीकी से जांच हो सकती है।

      3. कॉल डंप डेटा एनालिसिस

      रिफाइनरी परिसर और उसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में सक्रिय मोबाइल टावरों का 'डंप डेटा' निकाला जा सकता है। संदिग्ध कॉल और लोकेशन की ट्रेसिंग की जा सकती है।

      4. कर्मचारियों का प्रोफाइलिंग

      रिफाइनरी में कार्यरत ठेका श्रमिकों और टेक्निकल स्टाफ की पृष्ठभूमि की जांच की जा सकती है। हाल ही में भर्ती हुए या संदिग्ध व्यवहार वाले लोगों से पूछताछ संभव है

      5. हाइड्रोकार्बन लीक या 'मैनुअल टेंपरिंग'

      वाल्व और फ्लैंज से हुए रिसाव की जांच होना तय है जिससे ये पता चल सकेगा कि क्या ये घिसावट की वजह से था या किसी ने जानबूझकर वाल्व के साथ छेड़छाड़ की थी।

      6. इंटेलिजेंस इनपुट से मिलान

      आईबी (IB) और अन्य खुफिया एजेंसियों से मिले हालिया इनपुट का मिलान किया जा सकता है, कि क्या रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर गड़बड़ी की कोई आशंका पहले से थी।

      7. तकनीकी ऑडिट

      हीट एक्सचेंजर के डिजाइन और दबाव की जांच के लिए विदेशी विशेषज्ञों या राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरों की सलाह ली जा सकती है।

      8. पीएम दौरे की सुरक्षा चूक

      प्रधानमंत्री के दौरे से 24 घंटे पहले इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या सुरक्षा घेरे में कोई सुराख था? NIA इसकी भी रिपोर्ट तैयार करेगी।

      9. सिस्टम लॉग्स और ऑटोमेशन फेल्योर

      अगर आग लगी तो ऑटोमैटिक फायर सप्रेसर सिस्टम ने उसे तुरंत क्यों नहीं बुझाया? क्या सिस्टम को 'डिसेबल' किया गया था?

      10. विदेशी साजिश का एंगल

      चूंकि रिफाइनरी देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय साजिश या 'इकोनॉमिक टेररिज्म' के एंगल को भी NIA खंगालेगी।

      ये भी पढ़ें

      Pachpadra Refinery Fire Incident : ‘मुख्यमंत्री लें सार्वजनिक ज़िम्मेदारी’, सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, सातवें आसमान पर सियासी पारा !
      बाड़मेर
      CM Bhajan Lal and Hanuman Beniwal - File PIC

      खबर शेयर करें:

      शहर की खबरें:

      जयपुर न्यूज़

      जोधपुर न्यूज़

      अलवर न्यूज़

      सीकर न्यूज़

      कोटा न्यूज़

      Published on:

      21 Apr 2026 02:46 pm

      Hindi News / Rajasthan / Barmer / Pachpadra Refinery Fire: NIA की रडार पर ‘डिजिटल डेटा’ और ‘रिफाइनरी स्टाफ’, जानिए तफ्तीश के 10 कड़े प्रोटोकॉल

      बड़ी खबरें

      View All

      बाड़मेर

      राजस्थान न्यूज़

      ट्रेंडिंग

      Pachpadra Refinery Fire Incident : सामने आई CISF की जांबाज़ी, जानें 3 मिनट का वो 'रेस्क्यू ऑपरेशन' जिसने पूरी रिफाइनरी को खाक होने से बचाया

      Refinery Fire Rescue Operation
      बाड़मेर

      Pachpadra Refinery Fire : एचपीसीएल का बड़ा बयान, पचपदरा रिफाइनरी की सभी इकाइयां सुरक्षित

      Rajasthan Pachpadra Refinery Fire HPCL big statement all units safe CM Bhajanlal will visit Balotra Refinery today
      बाड़मेर

      Pachpadra Refinery Fire : ‘पीएम मोदी की विजिट के पहले लगी आग…’, अशोक गहलोत ने उठाए कई गंभीर सवाल

      Rajasthan Balotra Pachpadra Refinery Fire Ashok Gehlot raised many questions said Fire erupts before PM Modi visit
      बाड़मेर

      Rajasthan : PM मोदी सभा स्थगित होते ही थम गया 1600 बसों का पहिया, मिनटों में बदली व्यवस्थाओं की तस्वीर

      Pachpadra Refinery Fire Incident
      बाड़मेर

      Pachpadra Refinery Fire Incident : 'मुख्यमंत्री लें सार्वजनिक ज़िम्मेदारी', सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, सातवें आसमान पर सियासी पारा !

      CM Bhajan Lal and Hanuman Beniwal - File PIC
      बाड़मेर
      Play Store

      DOWNLOAD ON

      Play Store

      App Store

      DOWNLOAD ON

      App Store

      TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
      Patrika Site Logo

      Trending Topics

      Rashifal

      T20 World Cup 2026

      PM Narendra Modi

      Top Categories

      राष्ट्रीय

      मनोरंजन

      स्वास्थ्य

      राजस्थान

      मध्य प्रदेश

      Legal

      Grievance Policy

      Privacy Policy

      Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

      This website follows the DNPA’s code of conduct

      Code of Conduct

      About Us

      RSS

      Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.