Good News: JDA कराएगा अरबों रुपयों के काम, शहर के इन इलाकों की बदलेगी सूरत, बढ़ेंगे जमीनों के दाम

1.सिरसी रोड का चौड़ीकरण (₹48.76 करोड़): जोन-7 के अंतर्गत सिरसी रोड पर सी-जोन बाईपास से लेकर सिरसी मोड़ तक की सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से वैशाली नगर और आसपास की दर्जनों कॉलोनियों के निवासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।

​2.सीकर रोड पर यू-टर्न (₹9.54 करोड़): सीकर रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए चौमूं पुलिया से रोड नंबर 14 के बीच एट-ग्रेड यू-टर्न बनाया जाएगा। इससे वाहन चालकों को सुरक्षित मोड़ मिलेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

​3. ज्योति नगर और इमली फाटक जंक्शन सुधार (₹5.96 करोड़): सहकार मार्ग पर स्थित इमली फाटक और ज्योति नगर टी-जंक्शन के सुधार के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। यह क्षेत्र वीआईपी मूवमेंट और भारी ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, यहाँ जंक्शन सुधार से वाहनों का दबाव कम होगा।