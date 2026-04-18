18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News: JDA कराएगा अरबों रुपयों के काम, शहर के इन इलाकों की बदलेगी सूरत, बढ़ेंगे जमीनों के दाम

Good News For Jaipur: इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर के ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों के चौड़ीकरण और ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Apr 18, 2026

जयपुर शहर में विकास को दर्शाती एआई की मदद से तैयार प्रतीकात्मक तस्वीर

जयपुर शहर में विकास को दर्शाती एआई की मदद से तैयार प्रतीकात्मक तस्वीर

JDA Jaipur Jaipur: गुलाबी नगरी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यातायात को सुगम बनाने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने एक बड़ा कदम उठाया है। JDA की पब्लिक वर्क्स कमेटी (PWC) की बैठक में शहर के कायाकल्प के लिए करीब 286 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। ​जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर के ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों के चौड़ीकरण और ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। माना जा रहा है कि निर्माण और विकास के बाद इन इलाकों में जमीनों के दामों में भी तेजी आ सकती है।

इन इलाकों की चमकेगी किस्मत: प्रोजेक्ट्स पर एक नजर

1.सिरसी रोड का चौड़ीकरण (₹48.76 करोड़): जोन-7 के अंतर्गत सिरसी रोड पर सी-जोन बाईपास से लेकर सिरसी मोड़ तक की सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से वैशाली नगर और आसपास की दर्जनों कॉलोनियों के निवासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।
​2.सीकर रोड पर यू-टर्न (₹9.54 करोड़): सीकर रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए चौमूं पुलिया से रोड नंबर 14 के बीच एट-ग्रेड यू-टर्न बनाया जाएगा। इससे वाहन चालकों को सुरक्षित मोड़ मिलेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
3. ज्योति नगर और इमली फाटक जंक्शन सुधार (₹5.96 करोड़): सहकार मार्ग पर स्थित इमली फाटक और ज्योति नगर टी-जंक्शन के सुधार के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। यह क्षेत्र वीआईपी मूवमेंट और भारी ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, यहाँ जंक्शन सुधार से वाहनों का दबाव कम होगा।

सीवरेज सिस्टम के लिए ₹137 करोड़ से ज्यादा का बजट

बैठक में शहर की सफाई और सीवरेज व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। जोन-5 और 6 से STP नेवटा तक लेटरल सीवर लाइन बिछाने के लिए 95.16 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, भांकरोटा क्षेत्र से एसटीपी तक सीवर लाइन बिछाने के लिए 42 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे पश्चिमी जयपुर के बड़े हिस्से को जलभराव और गंदगी की समस्या से निजात मिलेगी।

इस महत्वपूर्ण बैठक में जेडीए सचिव गौरव सैनी, निदेशक आयोजना मृणाल जोशी, निदेशक अभियांत्रिकी देवेंद्र गुप्ता, अजय गर्ग और संजीव जैन सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। जेडीए का लक्ष्य इन प्रोजेक्ट्स को समय सीमा के भीतर पूरा कर जनता को राहत पहुँचाना है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 12:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: JDA कराएगा अरबों रुपयों के काम, शहर के इन इलाकों की बदलेगी सूरत, बढ़ेंगे जमीनों के दाम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather: 'आसमान से बरस रही आग': चूरू में पारा @43°C पार, अगले 48 घंटे भारी; सरकार ने कहा- भूलकर भी न करें ये 1 गलती!

जयपुर के जंतर-मंतर पर आज सवेरे दस बजे ही भीषण गर्मी, शहर का अधिकतर पारा 41 डिग्री तक पहुंचा, फोटो - पत्रिका
जयपुर

AI से काम तो आसान, लेकिन दिमाग हो रहा कमजोर, लग रही शॉर्टकट की आदत

जयपुर

Education News: राजस्थान में शिक्षा क्रांति, 1000 करोड़ से 400 ‘सीएम-राइज’ स्कूल होंगे विकसित

जयपुर

सफाई सेवा मैराथन : 9000 अ​धिकारी–कर्मचारी मैदान में, दोपहर तक कचरा उठा दोगुना

खास खबर

Jaipur Discom : जयपुर डिस्कॉम में सोलर उपभोक्ताओं के साथ बड़ा खेल? जांच के आदेश

Jaipur Discom big scam with solar consumers Investigation ordered
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.