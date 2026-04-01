Jaipur News: तिरंगे में लिपटा आरएसी जवान का शव पैतृक गांव पहुंचा, मां का रो-रोकर बुरा हाल, 17 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

गिरधारी लाल गुर्जर वर्ष 2012 की भर्ती में चयनित हुए थे और 2013 से आरएसी की 13वीं बटालियन, चैनपुरा (जयपुर) में सेवाएं दे रहे थे। वे संयुक्त परिवार में रहते थे और दो भाइयों में बड़े थे। परिवार में पिता श्योराम गुर्जर, भाई हीरालाल, पत्नी संती देवी, पुत्र सागर सिंह और पुत्री आरती हैं। गांव में वे एक ईमानदार और मेहनती जवान के रूप में जाने जाते थे तथा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए थे।