Rajasthan: जब पुलिसकर्मियों ने पहना काला बुर्का, किडनैपर्स भी खा गए चकमा, 1.5 करोड़ फिरौती कांड का खुलासा

पुलिस के अनुसार 17 अप्रेल की रात करीब सवा नौ बजे रतननगर निवासी रुक्मानंद माली अपनी सब्जी की दुकान से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने रास्ते में घात लगाकर उनका अपहरण कर लिया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन शुरुआती तौर पर पुख्ता जानकारी नहीं होने से पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की, ताकि अपहरणकर्ताओं को भनक न लगे। बाद में जैसे ही अपहरणकर्ताओं ने रुक्मानंद के पुत्र से संपर्क कर फिरौती मांगी, पुलिस ने तत्काल अपहरण की कार्रवाई शुरू कर दी।