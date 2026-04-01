Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग के बाद सरकार ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश

पचपदरा स्थित HPCL Rajasthan Refinery Limited में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों एवं रिफाइनरी प्रबंधन के साथ त्वरित चर्चा कर स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई है। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए माननीय प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के सभी लोगों की आशाओं का प्रतीक यह रिफाइनरी का भव्य लोकार्पण शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा।