Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग के बाद सरकार ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश

HPCL Rajasthan Refinery fire: जयपुर/बालोतरा. बाड़मेर जिले के पचपदरा स्थित HPCL Rajasthan Refinery Limited में सोमवार को लगी भीषण आग के बाद राज्य और केंद्र सरकार ने सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। यह हादसा रिफाइनरी के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (VDU) के बीच स्थित हीट एक्सचेंजर में विस्फोट के कारण हुआ, जिससे कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।
घटना के दौरान काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया, वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों ने तत्काल आपातकालीन व्यवस्था लागू करते हुए आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। दमकल और प्रशासन की मुस्तैदी से कुछ समय बाद स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी बड़े जनहानि की खबर नहीं है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों और रिफाइनरी प्रबंधन से तत्काल जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं में सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के तहत उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
इस बीच Ministry of Petroleum and Natural Gas ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 21 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित रिफाइनरी के लोकार्पण कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना था।
सरकार ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह सामान्य होने और सुरक्षा मानकों की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पचपदरा रिफाइनरी प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। ऐसे में इस घटना की गंभीर जांच और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है।
पचपदरा स्थित HPCL Rajasthan Refinery Limited में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों एवं रिफाइनरी प्रबंधन के साथ त्वरित चर्चा कर स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई है। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए माननीय प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के सभी लोगों की आशाओं का प्रतीक यह रिफाइनरी का भव्य लोकार्पण शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा।
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