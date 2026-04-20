Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी में आग, सभा स्थल को नहीं पहुंचा नुकसान, आखिर 90 मिनट बाद आग पर पाया काबू

Refinery Inauguration: जयपुर. बाड़मेर जिले के बालोतरा के निकट पचपदरा में स्थित रिफाइनरी में सोमवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यह रिफाइनरी 21 अप्रैल को प्रस्तावित लोकार्पण समारोह के चलते पहले से ही चर्चा में थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी निर्धारित थी। आग रिफाइनरी की एक यूनिट में करीब पौने दो बजे लगी, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।