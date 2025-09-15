यमदूत बन कर आया सांड, घर लौट रहे व्यापारी को सींगों से उछाला, मौत

बालोतरा शहर में सांडों का बढ़ा आतंक
सांड के मारने से बालोतरा में रविवार शाम एक व्यापारी की मौत हो गई। मृतक मोतीलाल के पुत्र पुनित अग्रवाल ने बताया कि उनके पिता भैरू बाजार स्थित अपनी दुकान से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आए एक सांड ने उन्हें अपने सींगों से उछालकर जमीन पर गिरा दिया। जिससे उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई। आसपास मौजूद लोगों व परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया। गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक ने उन्हें जोधपुर रेफर किया, लेकिन बीच रास्ते में तबियत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें पचपदरा अस्पताल लेकर आए, जहां उनकी मृत्यु हो गई।
नगरपरिषद पर लापरवाही का आरोप
पुनित अग्रवाल ने बालोतरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद बालोतरा की लापरवाही के कारण शहर में आवारा सांडों की समस्या लगातार बनी हुई है। उन्होंने बताया कि उनके पिता की मौत से पहले कई बार नगर परिषद को आवारा सांडों की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहर में पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें लोग सांडों की चपेट में आने से घायल हुए। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की हैं कि शहर में आवारा सांडों की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि आने वाले दिनों में किसी की जान खतरे में न पड़े।