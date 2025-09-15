यमदूत बन कर आया सांड, घर लौट रहे व्यापारी को सींगों से उछाला, मौत

पुनित अग्रवाल ने बालोतरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद बालोतरा की लापरवाही के कारण शहर में आवारा सांडों की समस्या लगातार बनी हुई है। उन्होंने बताया कि उनके पिता की मौत से पहले कई बार नगर परिषद को आवारा सांडों की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहर में पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें लोग सांडों की चपेट में आने से घायल हुए। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की हैं कि शहर में आवारा सांडों की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि आने वाले दिनों में किसी की जान खतरे में न पड़े।