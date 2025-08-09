तीस साल पहले बीपीएड करने निकला युवक हो गया था लापता, दोनों बहनें आज भी कर रही हैं भाई के लौटने का इंतजार

दो बहनों गंगा और हरखू का छोटा भाई करनाराम पुत्र नानगाराम जाट बीते तीस सालों से लापता है। वह 1995 को शारीरिक शिक्षक बनने के लिए बीपीएड की ट्रेनिंग करने घर से निकला था, जो तीस साल बाद भी नहीं लौटा है। उसके बाद से करनाराम की दोनों बहनें राखी के पर्व पर उसकी इकलौती बेटी राजों को राखी बांधकर भाई के प्रति अपना फर्ज अदा कर रही हैं।



1995 को गया था नागपुर

1995 को महज 22 साल की उम्र में शारीरिक शिक्षक बनने का ख्वाब लिए वह नागपुर, महाराष्ट्र में बीपीएड करने के लिए निकला था। तब उसके दो साल की इकलौती बेटी थी। करनाराम के दो अन्य भाइयों ने अपने भाई की बेटी के हाथ पीले कर ससुराल तो भेज दिया, लेकिन उसे भी अपने पिता का प्यार और साया नसीब नहीं हो सका। दोनों बहनें बताती हैं कि हम भाई-बहनों में सबसे छोटा एवं पढ़ाई में होशियार होने के कारण सरकारी नौकरी की आस में वह ट्रेनिंग करने गया था। हम विगत तीस वर्षों से भाई की घर वापसी का इंतजार कर रही हैं। हम अपनी भतीजी राजो को भाई के नाम की राखी बांधकर उसकी वापसी के लिए दिल को दिलासा दे देती हैं।