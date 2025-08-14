पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, पति को जहर देकर फरार, अब दोनों गिरफ्तार

एसपी नरेंद्रसिंह मीना ने बताया कि थानाधिकारी बगडूराम मय टीम ने गहन जांच कर पत्नी हाउ उर्फ हाउडी पुत्री जयकिशन निवासी मालासर, सांचोर और प्रेमी श्रवणकुमार पुत्र बाबूलाल निवासी जोगाउ, झाब (जालोर) को दबोच लिया। विरमाणियों की ढाणी, चैनपुरा निवासी मोहनलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी आठ वर्ष पहले हाउ से हुई थी। वह बाहर मजदूरी करता है और मई में घर लौटा तो अपने साथ 80 हजार रुपए लाया था। क्योंकि मकान की छत अधूरी थी। इसके अलावा घर में पहले से आठ तोला सोना और 30 तोला चांदी के आभूषण रखे थे।