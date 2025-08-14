Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, पति को जहर देकर फरार, अब दोनों गिरफ्तार

- धोरीमन्ना थाना पुलिस बड़ी कार्रवाई.... पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश और पति को जहर देकर प्रेमी के साथ हुई फरार फिर कर ली दूसरी शादी

बाड़मेर

Bhawani Rathore

Aug 14, 2025

- धोरीमन्ना थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बाड़मेर.

धोरीमन्ना थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पति को जहर देकर प्रेमी के साथ फरार हुई पत्नी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसका प्रेमी भी पुलिस के शिकंजे में आ गया। पुलिस दोनों आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है।

एसपी नरेंद्रसिंह मीना ने बताया कि थानाधिकारी बगडूराम मय टीम ने गहन जांच कर पत्नी हाउ उर्फ हाउडी पुत्री जयकिशन निवासी मालासर, सांचोर और प्रेमी श्रवणकुमार पुत्र बाबूलाल निवासी जोगाउ, झाब (जालोर) को दबोच लिया। विरमाणियों की ढाणी, चैनपुरा निवासी मोहनलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी आठ वर्ष पहले हाउ से हुई थी। वह बाहर मजदूरी करता है और मई में घर लौटा तो अपने साथ 80 हजार रुपए लाया था। क्योंकि मकान की छत अधूरी थी। इसके अलावा घर में पहले से आठ तोला सोना और 30 तोला चांदी के आभूषण रखे थे।

पत्नी ने ज्यूस में दिया था जहर

23 मई की रात पत्नी ने आम के ज्यूस में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद पत्नी नकदी, जेवर लेकर प्रेमी संग फरार हो गई और दूसरी शादी कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ जारी है। कार्रवाई में थानाधिकारी बगडूराम, एएसआइ रावताराम, कांस्टेबल जगाराम, आसूराम, जोगेंद्र कुमार, लेहरी और लुंभाराम शामिल रहे।

