एमपी में यहां 51.51 करोड़ में बनेगी चार नई सड़कें, इन गांवों को मिलेगा फायदा

एमपी में यहां 51.51 करोड़ में बनेगी चार नई सड़कें, इन गांवों को मिलेगा फायदा

new roads will be built: बड़वानी के सेंधवा में सड़क विकास को लेकर बड़ी मंजूरी मिली है। शासन ने 51.51 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, जिससे चार सड़कों और वरला ब्रिज के पास सर्विस रोड का निर्माण होगा।

बड़वानी•Mar 20, 2025 / 10:17 am• Akash Dewani

new roads will be built: हाड़ी क्षेत्रों में सड़कों और पुलियाओं के निर्माण की मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। विधानसभा में कई बार इस मुद्दे पर चर्चा के बाद अब बड़वानी के सेंधवा में चार सड़कों के निर्माण के लिए शासन द्वारा 51.51 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे हजारों ग्रामीणों को आवागमन की समस्या से राहत मिलेगी।

विधायक मोंटू सोलंकी ने इस बजट प्रावधान के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत राशि से रुलिबड़ से हाथी बुढ़िया (12 किमी) और चिलारिया से पलासपानी (12 किमी) के लिए 16.20 करोड़ रुपये, जबकि खुरमाबाद से नावनी (8.60 किमी) तक सड़क निर्माण के लिए 11.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह भी पढ़ें एमपी में एक साथ दो सिस्टम एक्टिव, आंधी-बारिश की चेतावनी, 13 जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट ग्रामीणों का विरोध रंग लाया खुरमाबाद-नावनी सड़क मार्ग की मांग लंबे समय से की जा रही थी। नावनी के ग्रामीणों ने 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों में इस सड़क की मांग को लेकर मतदान बहिष्कार किया था। अब जाकर सरकार ने उनकी इस प्रमुख मांग को पूरा किया है। खुरमाबाद-नावनी सड़क मार्ग की मांग लंबे समय से की जा रही थी। नावनी के ग्रामीणों ने 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों में इस सड़क की मांग को लेकर मतदान बहिष्कार किया था। अब जाकर सरकार ने उनकी इस प्रमुख मांग को पूरा किया है। वरला ब्रिज के पास बनेगा सर्विस रोड विधायक सोलंकी ने बताया कि वरला ब्रिज के पास सर्विस रोड निर्माण के लिए 7.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। बारिश के दौरान इस क्षेत्र में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जबकि गर्मी के दिनों में उड़ती धूल परेशानी का कारण बनती थी। अब इस सर्विस रोड के निर्माण से इन समस्याओं का समाधान होगा। ग्रामीणों को मिलेगा फायदा नवीन स्वीकृत सड़कों और सर्विस रोड के निर्माण से ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र का विकास भी तेज होगा। विधायक सोलंकी ने भरोसा दिलाया कि इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें।