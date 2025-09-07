खेतों में पानी भरने से गलने लगी फसल, बाजरे के दाने होने लगे खराब

विराटनगर में जून माह के अंतिम पखवाड़े में जब बारिश शुरू हुई तो किसानों को अच्छी पैदावार की आस जगी थी। अब पंचायत समिति क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने बाजरे की फसल को प्रभावित किया है। खेतों में खड़ी बाजरे की फसल पानी और तेज हवाओं से झुक गई है, जिससे किसान चिंतित हैं। विराटनगर क्षेत्र में करीब 16 हजार हेक्टेयर में बाजरे की बुवाई की थी, जिनमें से करीब 30 प्रतिशत फसल बारिश से प्रभावित हो चुकी है। बारिश का पानी खेतों में भरने और फसल आड़ी गिरने से बाजरे की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। जिन पौधों पर दाने भर चुके हैं, वे मिट्टी में दबने से खराब होने लगे है। यदि समय पर धूप नहीं निकली तो कटाई के समय किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि इसी तरह मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा तो उत्पादन आधा भी नहीं निकलेगा। कृषि विभाग से प्रभावित फसलों की गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजे की मांग की है। किसान बनवारी यादव ने बताया कि बारिश से गोभी और टमाटर के पौधे भी गलकर नष्ट हो रहे है।