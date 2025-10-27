जयपुर रामगढ़ बांध की ‘हवाओदी’ अब खंडहर, खिड़कियों की एंगल और संगमरमर के पिलर चोरी

जयपुर के रामगढ़ बांध के ठीक सामने स्थित ऐतिहासिक हवाओदी, जो कभी जयपुर रियासतकालीन शिकारगाह और स्थापत्य कला का शानदार नमूना रही, आज बदहाली की कगार पर है। चार मंजिला यह हवेली अपनी कलात्मक बनावट और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रही है, पर अब इसकी दीवारें, सीढ़ियां और चारदीवारी खंडहर बन चुकी हैं। खिड़कियों पर लगी लोहे की एंगलें और फर्श के संगमरमर के पिलर चोरी हो चुके हैं। छत से वर्षा जल निकालने वाले पाइप टूट चुके हैं, जिससे बारिश का पानी सीधे अंदर घुस जाता है। हवाओदी का प्लास्टर झड़ रहा है और कई जगह पत्थर ढीले होकर गिरने लगे हैं।