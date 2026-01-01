1 जनवरी 2026,

गुरुवार

बस्तर

Bastar Naxal Update 2026: मिशन 2026 से बस्तर में बड़ा बदलाव! चार बड़े नक्सली डिवीजन पूरी तरह से हुए नक्सलमुक्त, बढ़ी शांति की उम्मीद…

Bastar Naxal Update 2026: मिशन 2026 के तहत चलाए जा रहे व्यापक सुरक्षा अभियानों के प्रभाव से बस्तर में नक्सलवाद तेजी से कम होता जा रहा है।

बस्तर

image

Shradha Jaiswal

Jan 01, 2026

मिशन 2026 से बस्तर में बड़ा बदलाव(photo-patrika)

मिशन 2026 से बस्तर में बड़ा बदलाव(photo-patrika)

Bastar Naxal Update 2026: छत्तीसगढ़ में मिशन 2026 के तहत चलाए जा रहे व्यापक सुरक्षा अभियानों के प्रभाव से बस्तर में नक्सलवाद तेजी से कम होता जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बस्तर के आधे से ज्यादा इलाके अब नक्सलमुक्त घोषित किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों की सक्रियता और रणनीतिक कार्रवाई के चलते नक्सली गतिविधियां सीमित क्षेत्रों तक सिमट गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में शांति और विकास की उम्मीद बढ़ रही है।

Bastar Naxal Update 2026: सिर्फ साउथ बस्तर डिवीजन में बचे नक्सली

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार अब नक्सली गतिविधियां केवल साउथ बस्तर डिवीजन तक सीमित रह गई हैं। इस क्षेत्र में भी हथियारबंद नक्सलियों की संख्या केवल 120 से 150 के बीच अनुमानित है। लगातार चलाए जा रहे अभियानों और सरेंडर नीतियों के चलते नक्सलियों की संख्या और उनकी गतिविधियां घटती जा रही हैं, जिससे बस्तर में शांति स्थापित करने की संभावना मजबूत हो रही है।

चार बड़े डिवीजन पूरी तरह मुक्त

लगातार चलाए जा रहे सुरक्षा अभियानों के परिणामस्वरूप बस्तर के चार बड़े नक्सली डिवीजन पूरी तरह नक्सलमुक्त हो चुके हैं। इन अभियानों में बड़ी संख्या में नक्सली या तो मारे गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे इलाके में सुरक्षा और शांति की स्थिति बेहतर हुई है और स्थानीय विकास के प्रयासों को मजबूती मिली है।

पहले बड़े कैडर पर वार, फिर सरेंडर नीति

आईजी सुंदरराज पी. के अनुसार, रणनीति के तहत पहले नक्सलियों के बड़े कैडर पर प्रभावी कार्रवाई की गई, इसके बाद सरेंडर नीति को मजबूती से लागू किया गया। इससे नक्सलियों का गलियारा लगातार सिमटता जा रहा है।

जल्द बचे नक्सलियों के भी सरेंडर की उम्मीद

सुरक्षा बलों का दावा है कि आने वाले समय में बचे हुए नक्सलियों के भी आत्मसमर्पण की पूरी संभावना है। इसके साथ ही बस्तर में शांति, विकास और भरोसे का नया दौर शुरू हो रहा है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / Bastar Naxal Update 2026: मिशन 2026 से बस्तर में बड़ा बदलाव! चार बड़े नक्सली डिवीजन पूरी तरह से हुए नक्सलमुक्त, बढ़ी शांति की उम्मीद…

बस्तर

छत्तीसगढ़

