Bastar Naxal Update 2026: मिशन 2026 से बस्तर में बड़ा बदलाव! चार बड़े नक्सली डिवीजन पूरी तरह से हुए नक्सलमुक्त, बढ़ी शांति की उम्मीद…

Bastar Naxal Update 2026: छत्तीसगढ़ में मिशन 2026 के तहत चलाए जा रहे व्यापक सुरक्षा अभियानों के प्रभाव से बस्तर में नक्सलवाद तेजी से कम होता जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बस्तर के आधे से ज्यादा इलाके अब नक्सलमुक्त घोषित किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों की सक्रियता और रणनीतिक कार्रवाई के चलते नक्सली गतिविधियां सीमित क्षेत्रों तक सिमट गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में शांति और विकास की उम्मीद बढ़ रही है।