Anti-Acne Foods: एक्ने को कम करने में मदद कर सकते हैं ये खाद्य पदार्थ

Anti-Acne Foods: एक्ने यानी मुंहासों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दुग्ध उत्पादों का सेवन आपको सकारात्मक परिणाम दे सकता है। दुग्ध उत्पादों में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, आयरन, फाइबर, विटामिन तथा खनिज आपकी सेहत के साथ-साथ त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं।

Foods To Get Rid Of Acne In Hindi