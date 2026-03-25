Nalpamaradi Tailam : 3000 पुराने तेल से स्कीन चमकाने का दावा, आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानिए ये कितना कारगर

Nalpamaradi Tailam 3000 Years Old Oil: नालपामरादि तैलम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब दावा किया जा रहा है। इस तेल की कुछ बूंदे त्वचा को चमका देंगी, ग्लोइंग स्किन के लिए बेस्ट ऑयल…। साथ ही कहा जा रहा है कि नालपामरादि तैलम 3 हजार साल पुराना तेल है। इस दावे का सच जानने के लिए हमने आयुर्वेदिक डॉ. अर्जुन राज से बातचीत की। उन्होंने नालपामरादि तैलम के इतिहास (Nalpamaradi Tailam History) और तथ्य को लेकर देखिए क्या बताया है।