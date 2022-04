Sunscreen Tips: गर्मियों में यदि सनस्क्रीन कर रहे हैं रोजाना इस्तेमाल तो, इन बातों का भी रखें ख्याल

Skin Care Tips For Summer: गर्मी के मौसम में त्वचा की सेहत के ऊपर खासतौर पर अधिक देखभाल करने कि जरूरत होती है, क्योंकि तेज धूप, गर्म हवा के कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वहीं त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूरी होता है, जानिए कि गर्मियों में सनस्क्रीन का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो कौन-कौन से टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।



Skin Care Tips For Summer: गर्मी के मौसम में शरीर के साथ त्वचा के सेहत के ऊपर भी अधिक ध्यान देने कि जरूरत होती है क्योंकि धूप व गर्मी में बाहर जाने से त्वचा के उपर ही सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अक्सर लोग बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि न केवल ये धूप से बचाती है वहीं सूरज की हानिकारक किरणों, गर्म तेज हवा और त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेट रखने में भी ये मदद करती है। ऐसे में ये जानने कि बेहद आवश्य्कता होती है कि सनस्क्रीन खरीदते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाए, ताकि ये त्वचा को लंबे समय तक स्वस्थ और खूबसूरत बना के रखे।

tips to choose best sunscreen for summer season