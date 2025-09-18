Bihar Chunav: चुनावी रणभूमि बना बेगूसराय, एक ही दिन अमित शाह का सम्मेलन और तेजस्वी की अधिकार यात्रा

इस बीच, तेजस्वी यादव भी गुरुवार सुबह बिहार अधिकार यात्रा के तहत बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यह यात्रा बिहार को बेहतर बनाने के लिए है। सरकार बदलने वाली है, सभी तैयार रहें। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला और यात्रा में आने के लिए लोगों का आभार जताया। इस बीच, बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा से जदयू के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ ​​बोगो सिंह ने राजद में शामिल होकर जदयू को पहले ही झटका दे दिया है। बोगो सिंह पिछला चुनाव बहुत कम अंतर से हारे थे और तभी से नाराज चल रहे थे। उनका राजद में आना जदयू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।