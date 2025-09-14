बेगूसराय बनेगा बिहार का टेक्सटाइल हब, 100 करोड़ से खुली नई गारमेंट फैक्ट्री, 800 से ज्यादा लोगों को रोजगार

यह पहल बिहार की अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने वाली है। पहले जहां राज्य को बाहरी राज्यों से कपड़े मंगाने पड़ते थे, वहीं अब यहां निर्माण होगा। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय व्यापार, परिवहन, सेवाओं और छोटे उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। किसानों, छोटे व्यापारियों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इस प्रोजेक्ट से मदद मिलेगी। छोटे व्यापारियों को सेवा क्षेत्र में विस्तार का मौका मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी से समाज में सामाजिक बदलाव आएगा और परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। यह प्रोजेक्ट बिहार को आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है।