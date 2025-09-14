Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेगूसराय

बेगूसराय बनेगा बिहार का टेक्सटाइल हब, 100 करोड़ से खुली नई गारमेंट फैक्ट्री, 800 से ज्यादा लोगों को रोजगार

बेगूसराय में आदित्य बिड़ला समूह की 100 करोड़ रुपये की लागत से खुली नई गारमेंट फैक्ट्री से 800 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसमें 90% महिलाएँ होंगी। यह फैक्ट्री बिहार को टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और राज्य के आर्थिक विकास को गति देगी।

बेगूसराय

Rajesh Kumar Ojha

Sep 14, 2025

textile hub
image for representation

बिहार के बेगूसराय में एक बड़ी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने 100 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक गारमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। यह फैक्ट्री न केवल बिहार में उद्योग का विस्तार करेगी, बल्कि राज्य को कपड़ा उत्पादन के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उत्तर-पूर्व भारत की यह पहली बड़ी गारमेंट यूनिट है, जो बेगूसराय से असम, बंगाल और अन्य राज्यों तक उत्पाद सप्लाई करेगी। इस प्रोजेक्ट से बिहार की आर्थिक तस्वीर बदलने की पूरी संभावना है।

90 प्रतिशत कर्मचारी होंगी महिलायें

इस फैक्ट्री की सबसे बड़ी खासियत महिलाओं को रोजगार देना है। इसमें लगभग 90% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का बड़ा अवसर मिलेगा। सिलाई, पैकिंग, गुणवत्ता जांच, डिजाइनिंग जैसी विभिन्न भूमिकाओं में महिलाएं योगदान करेंगी। यह पहल न केवल रोजगार देगी बल्कि परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी मददगार साबित होगी। महिलाओं के लिए यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ये भी पढ़ें

चालान माफ करवाने के लिए पटना में बवाल, पुलिस से भिड़े लोग, फिर जब एसएसपी पहुंचे तो…
पटना
patna news

800 से अधिक लोगों को रोजगार

इस परियोजना से सीधे तौर पर 750 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि 100 से 125 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा एनआईएफटी पटना के साथ साझेदारी कर स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे उन्हें रोजगार योग्य बनाया जाएगा और आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक हुनर मिल सकेगा। युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है कि वे रोजगार के साथ-साथ अपने करियर को भी नई दिशा दें।

बिहार के आर्थिक विकास का बनेगी आधार

केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने उद्घाटन के दौरान कहा था कि यह फैक्ट्री बेगूसराय को एक टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार अब केवल उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि उत्पादन, निर्यात और औद्योगिक विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह फैक्ट्री बिहार के आर्थिक विकास का नया आधार बनेगी।

स्थानीय लोगों को होगा बड़ा लाभ

यह पहल बिहार की अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने वाली है। पहले जहां राज्य को बाहरी राज्यों से कपड़े मंगाने पड़ते थे, वहीं अब यहां निर्माण होगा। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय व्यापार, परिवहन, सेवाओं और छोटे उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। किसानों, छोटे व्यापारियों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इस प्रोजेक्ट से मदद मिलेगी। छोटे व्यापारियों को सेवा क्षेत्र में विस्तार का मौका मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी से समाज में सामाजिक बदलाव आएगा और परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। यह प्रोजेक्ट बिहार को आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है।

ये भी पढ़ें

तैयार रहें! बिहार के इन जिलों में अगले 3 घंटे में हो सकती है भारी बारिश और तूफान, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी
पटना
IMD issues heavy rain alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

14 Sept 2025 10:06 am

Hindi News / Bihar / Begusarai / बेगूसराय बनेगा बिहार का टेक्सटाइल हब, 100 करोड़ से खुली नई गारमेंट फैक्ट्री, 800 से ज्यादा लोगों को रोजगार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.