बेगूसराय

Begusarai News: सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते एक्शन में पुलिस, एनकाउंटर में बेगूसराय का कुख्यात अपराधी जख्मी

Begusarai News: एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी शुक्रवार की रात में पुलिस एनकाउंटर में गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बेगूसराय

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 22, 2025

पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय जख्मी

Begusarai News: बेगूसराय में शुक्रवार को पुलिस एनकाउंटर में एक कुख्यात अपराधी घायल हो गया। घायल अपराधी की पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनाहरा निवासी शिवदत्त राय के रूप में हुई है। एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। इस दौरान पुलिस ने साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में चल रही एक मिनी गन फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया।

एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी जखमी

एसटीएफ को कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि दियारा क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध हथियारों की खरीद‑बिक्री चल रही है। इस सूचना पर एसटीएफ की विशेष टीम शुक्रवार को छापेमारी के लिए पहुँची। पुलिस के पहुँचते ही अपराधियों ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया और ताबड़‑तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अपराधी भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनाहरा निवासी कुख्यात शिवदत्त राय को गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल शिवदत्त राय को बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

मिनी गन फैक्ट्री चला रहे थे बदमाश

पुलिस ने यहाँ अवैध रूप से चल रही मिनी गन फैक्ट्री से एक देसी कार्बाइन, दो मैगज़ीन, पाँच खोखा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि इस फैक्ट्री से मिले हथियारों से स्पष्ट है कि गैंग बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण और आपूर्ति कर रहा था। पुलिस अभी भी दियारा क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाए हुए है, ताकि हथियार सप्लाई नेटवर्क के बाकी सदस्यों तक पहुँचा जा सके। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई सरकार की ज़ीरो‑टॉलरेंस नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है।

Updated on:

22 Nov 2025 02:54 pm

Published on:

22 Nov 2025 02:47 pm

Hindi News / Bihar / Begusarai / Begusarai News: सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते एक्शन में पुलिस, एनकाउंटर में बेगूसराय का कुख्यात अपराधी जख्मी

