Begusarai News: सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते एक्शन में पुलिस, एनकाउंटर में बेगूसराय का कुख्यात अपराधी जख्मी

एसटीएफ को कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि दियारा क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध हथियारों की खरीद‑बिक्री चल रही है। इस सूचना पर एसटीएफ की विशेष टीम शुक्रवार को छापेमारी के लिए पहुँची। पुलिस के पहुँचते ही अपराधियों ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया और ताबड़‑तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अपराधी भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनाहरा निवासी कुख्यात शिवदत्त राय को गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल शिवदत्त राय को बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।