बिरनपुर हिंसा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 17 आरोपियों को किया दोषमुक्त, जानें क्या था मामला?

Biranpur violence case: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से जुड़े बहुचर्चित बिरनपुर हिंसा प्रकरण में जिला न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में 17 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश साक्षी दीक्षित की अदालत में हुई। साजा थाने में इस प्रकरण को लेकर 173 लोगों के खिलाफ हत्या, दंगा, सांप्रदायिक वैमनस्य और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान 64 अभियोजन साक्षियों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 17 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।