निलंबन बेअसर: महिला स्टाफ से दुर्व्यवहार के आरोपी संस्था प्रमुख रोज दे रहे उपस्थिति, किसकी शह पर चल रहा खेल?

विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा कामिनी महिलांग ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नयापारा दाढ़ी के संस्था प्रमुख पारद चंद्राकर को निलंबित करने का आदेश प्राप्त हो चुका है तथा आदेश की प्रति संबंधित संस्था प्रमुख को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार निलंबित शिक्षक को निलंबन आदेश का पालन करते हुए अपना प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस विषय में जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।