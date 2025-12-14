14 दिसंबर 2025,

रविवार

बेतुल

विशेष हृदय रोग शिविर के लिए 75 बच्चों को भोपाल रवाना

बैतूल। विशेष हृदय रोग शिविर के लिए 75 बच्चों को रविवार भोपाल रवाना किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि मिशन संचालक एनएचएम भोपाल डॉ. सलोनी सिड़ाना द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में रविवार को विशेष हृदय रोग शिविर के लिए जिले के 75 चिन्हित बच्चों को

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Dec 14, 2025

betul news

बैतूल। विशेष हृदय रोग शिविर के लिए 75 बच्चों को रविवार भोपाल रवाना किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि मिशन संचालक एनएचएम भोपाल डॉ. सलोनी सिड़ाना द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में रविवार को विशेष हृदय रोग शिविर के लिए जिले के 75 चिन्हित बच्चों को जय प्रकाश जिला चिकित्सालय भोपाल भेजा गया। यह शिविर प्रशांती मेडिकल सर्विसेज एवं रिसर्च फाउंडेशन, श्री सत्यसांई मार्ग, राजकोट द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार यह दल जिला चिकित्सालय परिसर, बैतूल से प्रात: 10 बजे रवाना हुआ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हुरमाड़े ने दो बसों, तीन एम्बुलेंस एवं 7 चिकित्सकों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिविर में बच्चों की हृदय रोग संबंधी समस्त जांचें, ईको पद्धति से परीक्षण एवं अन्य आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण किए जाएंगे। आरबीएसके कार्यक्रम के अंतर्गत हृदय रोग जांच के लिए जिले से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को शिविर में भेजा गया है।
नैनो उर्वरक उपयोग पर पैनल परिचर्चा आज
बैतूल। कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल बाज़ार में 15 दिसंबर 2025 को कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से नैनो उर्वरक उपयोग विषय पर पैनल डिस्कशन का आयोजन किया जा रहा है। यह परिचर्चा प्रात: 11 बजे से आयोजित होगी। पैनल डिस्कशन के दौरान नैनो यूरिया के उपयोग, सावधानियों, लाभ एवं फसलों पर इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों के साथ-साथ कोरोमंडल उर्वरक कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सूर्यकांत त्रिपाठी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर जिले के नैनो यूरिया उपयोगकर्ता कृषकों को सम्मानित भी किया जाएगा। सभी किसानों से इस परिचर्चा में भाग लेने अपील की है।

14 Dec 2025 09:36 pm

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

