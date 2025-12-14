गंज क्षेत्र में फिर पसरा सडक़ पर अतिक्रमण, नपा की सुस्ती से बिगड़ी यातायात व्यवस्था

बैतूल। शहर के व्यस्तम गंज क्षेत्र में बीकानेर के पास सडक़ किनारे फैला अतिक्रमण एक बार फिर नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। यहां एक दुकानदार ने अपनी दुकान की सीमा से बाहर निकलकर कृषि उपकरण, ठेले और अन्य भारी सामग्री सडक़ तक फैला रखी है। इससे सडक़ की चौड़ाई कम हो गई है और वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले नगर पालिका द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की गई थी। इस दौरान कई स्थानों से सडक़ और फुटपाथ पर रखा सामान हटाया गया था, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार भी देखने को मिला था। हालांकि दीपावली पर्व के चलते इस मुहिम को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। दीपावली के बाद नगर पालिका को दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नगर पालिका की निष्क्रियता का नतीजा यह रहा कि दीपावली के बाद दुकानदारों और व्यापारियों ने एक बार फिर सडक़ और फुटपाथ पर सामान रखकर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। गंज क्षेत्र में मौजूदा स्थिति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां सडक़ का एक हिस्सा अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। फोटो में भी देखा जा सकता है कि सडक़ किनारे भारी सामान और ठेलानुमा ढांचे रखे हुए हैं, जिससे हर समय जाम और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अतिक्रमण की शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई न होने से दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। जब यातायात अवरोध को लेकर लोगों ने यातायात पुलिस से संपर्क किया तो जिम्मेदारी नगर पालिका की बताकर पल्ला झाड़ लिया गया। वहीं नगर पालिका द्वारा भी इस ओर कोई सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। लोगों ने मांग की है कि नगर पालिका दीपावली के बाद दिए गए निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की मुहिम तत्काल फिर से शुरू करे। साथ ही नियमित कार्रवाई कर सडक़ और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुधर सके और आम नागरिकों को राहत मिल सके।

इनका कहना

-यदि सडक़ पर सामग्री रखी जा रही है और इससे यातायात प्रभावित हो रहा हैं तो नियमानुसार उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी।