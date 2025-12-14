14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई कार, चार लोग गंभीर घायल

बैतूल। बैतूल-इंदौर नेशनल हाईवे पर रविवार 14 दिसंबर की शाम एक भीषण सडक़ हादसा हो गया। इस दुर्घटना में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शाम करीब 5 बजे देवगांव के पास हुआ, जब तेज रफ्तार में जा रही ग्लैंजा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 14, 2025

betul news

बैतूल। बैतूल-इंदौर नेशनल हाईवे पर रविवार 14 दिसंबर की शाम एक भीषण सडक़ हादसा हो गया। इस दुर्घटना में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शाम करीब 5 बजे देवगांव के पास हुआ, जब तेज रफ्तार में जा रही ग्लैंजा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार सभी लोग इंदौर के रहने वाले बताए जाते हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार बैतूल से इंदौर की ओर जा रही थी। अचानक वाहन चालक का नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार का अगला पहिया भी टूटकर अलग हो गया था। हादसे के समय कार में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें से चार को गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही खेड़ी पुलिस चौकी से प्रधान आरक्षक अजय भलावी, ओमप्रकाश यदुवंशी और रोहित नवरेती मौके पर पहुंचे। पुलिस की मदद से घायलों को तत्काल 108 एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। 108 एंबुलेंस के मौके पर पहुंचने से पहले सडक़ हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए स्थानीय लोग भी आगे आए। दुर्घटना स्थल के पास स्थित एसडी कॉलेज के संचालक ललित सरले अपनी निजी वाहन के साथ घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार थे। समय पर एंबुलेंस पहुंच जाने पर उन्होंने घायलों को अपने वाहन से 108 एंबुलेंस में स्थानांतरित कराया, जिससे घायलों को शीघ्र चिकित्सा सहायता मिल सकी। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है।

चलती बस में लगी आग

भौंरा। बैतूल भोपाल के बीच चल रही खटारा यात्री बसों से अब यात्रियों की जान को खतरा है।नर्मदापुरम एवं बैतूल जिले की आरटीओ की लापरवाही के कारण नेशनल हाइवे पर बर्षो पुरानी खटारा बसे यात्रियों को ढो रही है। ठंड का समय होने के बावजूद कई बसों की खिड़किया काम नहीं कर रही है। रविवार शाम 5 बजे भोपाल से सारणी जा रही पेगवार बस के टायर में आग लग गईं। घटना वन ग्राम धार की नदी के पास की है। यात्रियों की सूझ बुझ से बस में आग जनि की घटना नहीं घटी। बताया जाता है की बस में लगे पुराने टायर गरम हो गए थे जिसकी वजह से उनमे आग लग गईं.यात्रियों ने टायर से धुआं उठता देख बस रुकवाई। जिसकी वजह से आगजनी की घटना नहीं हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 09:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई कार, चार लोग गंभीर घायल

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विशेष हृदय रोग शिविर के लिए 75 बच्चों को भोपाल रवाना

betul news
बेतुल

बैतूल-इंदौर हाईवे पर पिकअप-बाइक हादसा, तीन गंभीर घायल

betul news
बेतुल

गंज क्षेत्र में फिर पसरा सडक़ पर अतिक्रमण, नपा की सुस्ती से बिगड़ी यातायात व्यवस्था

betul news
बेतुल

प्रोजेक्ट में देरी और निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल, प्रभारी मंत्री ने दी सफाई

betul news
बेतुल

नेशनल लोक अदालत में टैक्स जमा करने उमड़ी भीड़, सर्वर की सुस्ती बनी परेशानी

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.