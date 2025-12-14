बैतूल-इंदौर हाईवे पर पिकअप-बाइक हादसा, तीन गंभीर घायल

बैतूल। बैतूल-इंदौर नेशनल हाईवे पर रविवार को एक दर्दनाक सडक़ हादसा हो गया। चिरापाटला-आलमगढ़ के समीप चिचोली से गवासेन की ओर जा रहे एक पिकअप वाहन में पीछे से एक मोटरसाइकिल घुस गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 1033 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस द्वारा मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।

इस हादसे ने एक बार फिर बैतूल-इंदौर नेशनल हाईवे फेस-2 की खस्ताहाल स्थिति को उजागर कर दिया है। सीताडोंगरी से टेमागांव तक सडक़ निर्माण में भारी लापरवाही के आरोप लगातार लग रहे हैं। सडक़ कई स्थानों पर उखड़ चुकी है और सर्विस रोड का अभाव हादसों को न्योता दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी कारण इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। विशेषकर आलमगढ़ क्षेत्र के आसपास हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी और निर्माण एजेंसी आंख मूंदे बैठे हैं। सडक़ सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। केंद्र सरकार के सडक़ परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार यदि किसी 500 मीटर के हिस्से में एक से अधिक सडक़ हादसे होते हैं तो संबंधित ठेकेदार पर 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बावजूद इसके, इस संवेदनशील हिस्से में अब तक न तो ठेकेदार पर कार्रवाई हुई और न ही जुर्माना लगाया गया। इससे अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।