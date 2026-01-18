सडक़ हादसे में एक 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत

बैतूल/चिचोली। चिचोली थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात चिचोली बैतूल हाईवे पर एक गंभीर सडक़ हादसा में 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह दुर्घटना उसे समय हुई जब सामने चल रहे डीजल टैंकर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए पीछे से आ रही बाइक टैंकर से टकरा गई। घटना बैतूल रोड मीरा पेट्रोल पंप के समीप की बताई जाती है। मृतक की पहचान गौरव उर्फ भोला पिता बनवारी भनारे उम्र 22 साल निवासी सोनी मोहल्ला चिचोली के रुप में हुई। बताया गया कि युवक अपनी शादी की तैयारी के सिलसिले में बैतूल गया हुआ था। 19 फरवरी को शादी होना था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चिचोली थाना क्षेत्र के मीरा पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार रात सडक़ हादसा हो गया। बताया गया कि एक इथेनाल से भरा एक डीजल टैंकर गुजर रहा था। टंैकर महुपानी से इंदौर की तरफ जा रहा था। वहीं टैंकर के पीछे एक बाइक चल रही थी। टैंकर चालक ने सडक़ पर अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे तेज रफ्तार बाइक टैंकर में पीछे से जा घुसी। इस इस हादसे में गौरव भनारे की दर्दनाक मौत हो गई । इस हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने डीजल टैंक कर को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शनिवार को मृतक का पोस्टमार्टम का परिजनों को सौंप दिया। इस हादसे से परिजन सदमे में है। घर में चल रही शादी की तैयारी अचानक मातम में बदल गई। थाना प्रभारी हरिओम पटेल ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है आगे की कार्रवाई की जा रही है।