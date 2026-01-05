5 जनवरी 2026,

सोमवार

बेतुल

युवती से सामूहिक बलात्कार, पीडि़ता ने पुल से लगाई छलांग

A sensational case of gang rape of a girl has come to light in Ghoradongri outpost area under Ranipur police station.

बेतुल

Ghanshyam Rathore

Jan 05, 2026

बैतूल। रानीपुर थाना अंतर्गत घोड़ाडोंगरी चौकी क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद परिवार के डर पीडि़ता ने पुल से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर केस दर्ज गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक युवती पिछले दो माह से आरोपी शंभू नवडे के संपर्क में थी। 3 जनवरी की देर रात शंभू युवती को घर से यह कहकर ले गया कि वे घूमने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रावत युवक ने शंभू को युवती के घर तक छोड़ा, जिसके बाद दोनों जंगल की ओर चले गए। वहां रातामाटी क्षेत्र में शंभू ने युवती के साथ बलात्कार किया और बाद में अपने मित्र पंकज को भी बुला लिया। पंकज ने भी युवती से बलात्कार किया। घटना के बाद आरोपी युवती को अपने साथ ले जाने से इनकार कर मौके से फरार हो गए। अकेली और डरी-सहमी युवती किसी तरह घर लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे डर था कि घर पहुंचने पर उसके साथ मारपीट की जाएगी। इसी भय और मानसिक दबाव के चलते युवती ने तडक़े करीब 4 बजे तवा पुल से छलांग लगा दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। सुबह बांसपानी के ग्रामीणों ने घायल युवती को देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने तीन आरोपियों पर दर्ज किया केस
पीडि़ता की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों शंभू नवडे (24), पंकज उइके (28) और रावत सिंह उइके (23) तीनों निवासी ग्राम भातोड़ी, थाना चोपना के विरुद्ध धारा 70(1) एवं 3(5) बीएनएस में मामला पंजीबद्ध किया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घोड़ाडोंगरी पुलिस चौकी प्रभारी आम्रपाली दहाट ने बताया सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। त्वरित कार्रवाई के चलते पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी जेल चले गए हैं।
पीडि़ता को जिला अस्पताल किया रैफर
पुलिया से छलांग लगाने के बाद पीडि़त युवती के सिर और कमर में चोट आई है।उसे पहले इलाज के लिए घोड़ाडोंगरी अस्पताल ले जाया गया है। यहां से फिर इलाज के लिए बैतूल जिला अस्पताल में भर्ती किया हैै।

Published on:

05 Jan 2026 09:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / युवती से सामूहिक बलात्कार, पीडि़ता ने पुल से लगाई छलांग

