एसआईआर के बाद बैतूल जिले में घटे 62 हजार से अधिक मतदाता

बैतूल। जिले में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन मंगलवार को कर दिया गया है। प्रारूप प्रकाशन के बाद जिले में मतदाताओं की कुल संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है। अक्टूबर माह में जहां जिले में कुल 12 लाख 58 हजार 295 मतदाता दर्ज थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 11 लाख 95 हजार 558 रह गई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के चलते जिले में कुल 62 हजार 737 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार हटाए गए मतदाताओं में 4 हजार 403 अनुपस्थित, 38 हजार 119 स्थानांतरित, 15 हजार 800 मृत तथा 4 हजार 415 रिपिट (दोहराए गए) नाम वाले मतदाता शामिल हैं। इन सभी मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

6995 मतदाता नो मैपिंग की श्रेणी में शामिल

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद ने बताया कि जिले में 6 हजार 995 ऐसे मतदाता भी सामने आए हैं, जो नो मैपिंग श्रेणी में आए हैं। इन मतदाताओं को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के माध्यम से संबंधित मतदाताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान मतदाताओं को अपने पक्ष में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि संबंधित मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में रखा जाए या नहीं।

165 नए मतदान केंद्र जिले में बनाए गए

इधर, जिले में मतदान की सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 165 नए मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में मतदान केंद्रों की कुल संख्या बढकऱ अब 1 हजार 758 हो गई है। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप सूची पहुंचा दी गई है।

आम नागरिक अपने-अपने मतदान केंद्रों पर या निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जाकर मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता के नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि हो तो निर्धारित समय-सीमा में सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं ऐसे युवा जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है अथवा जो नए मतदाता के रूप में जुडऩा चाहते हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए आवेदन कर सकते हैं।