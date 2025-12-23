23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

एसआईआर के बाद बैतूल जिले में घटे 62 हजार से अधिक मतदाता

बैतूल। जिले में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन मंगलवार को कर दिया गया है। प्रारूप प्रकाशन के बाद जिले में मतदाताओं की कुल संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है। अक्टूबर माह में जहां जिले में कुल 12 लाख 58 हजार 295 मतदाता दर्ज थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 11 लाख 95 हजार [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 23, 2025

betul news

बैतूल। जिले में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन मंगलवार को कर दिया गया है। प्रारूप प्रकाशन के बाद जिले में मतदाताओं की कुल संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है। अक्टूबर माह में जहां जिले में कुल 12 लाख 58 हजार 295 मतदाता दर्ज थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 11 लाख 95 हजार 558 रह गई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के चलते जिले में कुल 62 हजार 737 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार हटाए गए मतदाताओं में 4 हजार 403 अनुपस्थित, 38 हजार 119 स्थानांतरित, 15 हजार 800 मृत तथा 4 हजार 415 रिपिट (दोहराए गए) नाम वाले मतदाता शामिल हैं। इन सभी मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।
6995 मतदाता नो मैपिंग की श्रेणी में शामिल
उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद ने बताया कि जिले में 6 हजार 995 ऐसे मतदाता भी सामने आए हैं, जो नो मैपिंग श्रेणी में आए हैं। इन मतदाताओं को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के माध्यम से संबंधित मतदाताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान मतदाताओं को अपने पक्ष में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि संबंधित मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में रखा जाए या नहीं।
165 नए मतदान केंद्र जिले में बनाए गए
इधर, जिले में मतदान की सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 165 नए मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में मतदान केंद्रों की कुल संख्या बढकऱ अब 1 हजार 758 हो गई है। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप सूची पहुंचा दी गई है।
आम नागरिक अपने-अपने मतदान केंद्रों पर या निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जाकर मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता के नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि हो तो निर्धारित समय-सीमा में सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं ऐसे युवा जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है अथवा जो नए मतदाता के रूप में जुडऩा चाहते हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए आवेदन कर सकते हैं।

129 - मुलताई विधानसभा
पहले कुल मतदाता 2,35,605
अब कुल मतदाता 2,24,440
हटाए गए मतदाता (कारण अनुसार)
नो मैपिंग 1341
मृत्यु - 3404
अप्राप्य/अनुपस्थित - 49
स्थायी स्थानांतरण - 7117
पहले से पंजीकृत - 595
कुल हटाए गए मतदाता - 11,165

130 - आमला विधानसभा
पहले कुल मतदाता- 2,19,778
अब कुल मतदाता - 2,01,297
हटाए गए मतदाता
नो मैपिंग 1331
मृत्यु 2945
अप्राप्य/अनुपस्थित 367
स्थायी स्थानांतरण 14,114
पहले से पंजीकृत 1054
कुल हटाए गए मतदाता 18,481

131 - बैतूल विधानसभा
पहले कुल मतदाता 2,62,061
अब कुल मतदाता 2,48,387
हटाए गए मतदाता
नो मैपिंग 2129
मृत्यु 3410
अप्राप्य/अनुपस्थित 2140
स्थायी स्थानांतरण 7260
पहले से पंजीकृत 864
कुल हटाए गए मतदाता 13,674

132 - घोड़ाडोंगरी विधानसभा
पहले कुल मतदाता 2,69,767
अब कुल मतदाता 2,59,467
हटाए गए मतदाता
नो मैपिंग 981
मृत्यु 3267
अप्राप्य/अनुपस्थित 1439
स्थायी स्थानांतरण 4860
पहले से पंजीकृत 734
कुल हटाए गए मतदाता 10,300

133 - भैंसदेही विधानसभा
पहले कुल मतदाता 2,71,084
अब कुल मतदाता 2,61,967
हटाए गए मतदाता
नो मैपिंग 1213
मृत्यु 2774
अप्राप्य/अनुपस्थित 408
स्थायी स्थानांतरण 4767
पहले से पंजीकृत 1168
कुल हटाए गए मतदाता 9,117

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 09:33 pm

Published on:

23 Dec 2025 09:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / एसआईआर के बाद बैतूल जिले में घटे 62 हजार से अधिक मतदाता

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आदिवासी संग्रहालय बनेगा, मुलताई का नाम होगा मुलतापी: मुख्यमंत्री

बेतुल

नगरपालिका की लापरवाही से बीच सडक़ पर सांडों का तांडव

betul news
बेतुल

माचना डैम का जलस्तर बढ़ाने नगर पालिका की बड़ी पहल, डेढ़ फीट ऊंची लोहे की प्लेट लगाईं

betul news
बेतुल

एमपी के इस शहर का बदलेगा नाम, ऐतिहासिक पहचान देने सीएम का बड़ा ऐलान

सीएम मोहन यादव का मुलताई का नाम बदलकर मूलतापी करने का ऐलान
बेतुल

बीजादेही पुलिस ने कर्नाटक में फंसे 16 मजदूरों का रेस्क्यू

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.