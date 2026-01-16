अनुभूति नेचर कैंप में बच्चों ने जाना प्रकृति का महत्व, संरक्षण की ली शपथ

बैतूल। दक्षिण बैतूल वनमण्डल के ताप्ती वन परिक्षेत्र अंतर्गत 15 जनवरी को अनुभूति नेचर कैंप का आयोजन किया गया। अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के अंतर्गत यह आयोजन पिपरिया में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पिपरिया समिति के अध्यक्ष सुकराम धुर्वे, जनपद सदस्य गोदान परते एवं सरपंच श्रीमती कलावती बाई की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उपमंडलाधिकारी कैलाश भद्रकारे एवं ताप्ती वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री दयानंद डेहरिया विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर छात्र-छात्राएं, शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा वन विभाग का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।