दुनिया का पहला सोलर गांव है बाचा, जहां किसी भी घर में चूल्हे पर नहीं बनता खाना

बैतूल. पर्यावरण दिवस के दिन मध्यप्रदेश के बैतूल जिले स्थित बाचा गांव से हम सभी लोगों को सीख लेने की जरूरत है। यह गांव दुनिया का पहला सोलर गांव है, जहां किसी भी घर में चूल्हे पर खाना नहीं बनता है। गांव के लोग अब जलावन लाने के लिए जंगल नहीं जाते हैं। यहां हर घर में इंडक्शन पर खाना बनता है। जिसके लिए लोग बिजली का प्रयोग नहीं करते।

दुनिया का पहला सोलर गांव होने का दावा आईआईटी मुंबई, ओएनजीसी और विद्या भारतीय शिक्षण संस्थान कर रहे हैं। इस गांव में न लकड़ी का चूल्हा जलता है और न ही कोई एलपीजी गैस का प्रयोग करता है। सबके घर में इंडक्शन है, जिस पर लोग खाना बनाते हैं। साथ ही सौर उर्जा से ही अपने गांव को रोशन रखते हैं।

रौशन है गांव

बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में स्थित बाचा गांव की पहचान पूरे इलाके में एक खास वजह है। पर्यावरण दिवस के मौके पर इस गांव की चर्चा पूरे देश में हो रही है। क्योंकि यह गांव भारत के अन्य गांवों से अलग है। यहां बल्ब जलते हैं, पंखा चलता है, टीवी चलता है लेकिन ये सब बिजली से नहीं सौर उर्जा से होता है। आईआईटी मुंबई ने इस गांव को सोलर विलेज बनाया है।

2017 में शुरू हुआ था काम

आईआईटी मुंबई ने इस गांव का चुनाव दो साल पहले किया था। उसके बाद से इस गांव को सोलर विलेज बनाने का काम शुरू हुआ। दिसंबर 2018 में सभी घरों में सौर उर्जा प्लेट, बैटरी और चूल्हा लगाने का काम पूरा हो गया।

Betul: All 74 houses in Bancha village provided with induction plates that use solar energy to cook food, the model of which was prepared by IIT bombay students . The village was chosen for trial of project by Central Government; the work was completed by Dec 2018. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/XKxNOx75yP