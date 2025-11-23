बड़ी सौगात: रेलवे स्टेशन तक बनेगी 8 करोड़ की सड़क, बेहतर होगी कनेक्टिविटी

उ‌द्योगों के लिए आवश्यक सड़क कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी और शहर के विस्तार को नया आधार मिलेगा। कार्यकम में नगरपालिका अध्यक्ष पार्वती बारस्कर, उपाध्यक्ष महेश राठौर, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और पीडब्ल्यूडी की कार्यपालन यंत्री प्रीति पटेल उपस्थित रहीं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डीडी उईके (Tribal Affairs Minister Durgadas Uike) ने कहा कि विधायक खंडेलवाल के प्रयासों से बैतूल जिले में बड़े पैमाने पर सड़क, उ‌द्योग और जलसंसाधन से जुड़े कार्य तेजी से हो रहे हैं। जिले में सबसे अधिक डैम निर्माण कार्य चल रहे हैं।