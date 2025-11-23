बड़ी सौगात: रेलवे स्टेशन तक बनेगी 8 करोड़ की सड़क, बेहतर होगी कनेक्टिविटी

betul railway station connectivity (फोटो- सोशल मीडिया)
Road Construction: केंद्रीय जनजातीय मंत्री दुर्गादास उईके और विधायक हेमन्त खंडेलवाल (Hemant Khandelwal) ने शनिवार को 7 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 2.70 किलोमीटर लंबे टिकारी-गाड़ाघाट सड़क मार्ग का भूमिपूजन किया। यह मार्ग बैतूल स्टेशन (Betul Railway Station) कनेक्टिविटी का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। यह 2.70 किमी लंबा मार्ग बैतूल शहर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से को जोड़ता है। इसके बन जाने से कारगिल चौक से ओल्ड एनएच तक आवागमन सुरक्षित, तेज और सुगम होगा। (MP News)
उद्योगों के लिए आवश्यक सड़क कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी और शहर के विस्तार को नया आधार मिलेगा। कार्यकम में नगरपालिका अध्यक्ष पार्वती बारस्कर, उपाध्यक्ष महेश राठौर, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और पीडब्ल्यूडी की कार्यपालन यंत्री प्रीति पटेल उपस्थित रहीं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डीडी उईके (Tribal Affairs Minister Durgadas Uike) ने कहा कि विधायक खंडेलवाल के प्रयासों से बैतूल जिले में बड़े पैमाने पर सड़क, उद्योग और जलसंसाधन से जुड़े कार्य तेजी से हो रहे हैं। जिले में सबसे अधिक डैम निर्माण कार्य चल रहे हैं।
विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह मार्ग वर्षों से क्षतिग्रस्त अवस्था में था और व्यस्तता को देखते हुए इसकी संपूर्ण स्वीकृति आवश्यक थी। उन्होंने बताया पहले बजट 2 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 7.90 करोड़ किया है। स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने से सड़क चौड़ी और व्यवस्थित बनेगी। शहर में चौपाटी निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है और आगे भी हर वार्ड में खेल मैदान एवं पार्क विकसित किए जाएंगे।
