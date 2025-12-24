24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

ज्योति आराधना के साथ क्रिसमस का आगमन, घर-घर गूंजा प्रभु यीशु के आगमन का संदेश

बैतूल। क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर ईएलसी चर्च में ज्योति आराधना के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संदेश घर-घर पहुंचा। इसके पूर्व कैरोल सिंगिंग समिति द्वारा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में जाकर पारंपरिक क्रिसमस गीत गाए जा रहे थे, जिससे वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना हुआ था। ईएलसी चर्च में रेव्ह सिनियार्ड [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 24, 2025

betul photo

बैतूल। क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर ईएलसी चर्च में ज्योति आराधना के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संदेश घर-घर पहुंचा। इसके पूर्व कैरोल सिंगिंग समिति द्वारा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में जाकर पारंपरिक क्रिसमस गीत गाए जा रहे थे, जिससे वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना हुआ था। ईएलसी चर्च में रेव्ह सिनियार्ड मुंजी ने ज्योति आराधना कराई। 25 दिसंबर को सुबह 5.30 बजे ख्रीस्त जन्मोत्सव यानि क्रिसमस की आराधना की जाएगी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बड़ी संख्या में ईसाई धर्मावलंबी आराधना करने के लिए चर्च में पहुंचे थे।
क्रिसमस पर्व को लेकर विविध धार्मिक आयोजन
क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला आयोजित की जा रही है। कार्यक्रमों की शुरुआत आगमन काल के पहले रविवार से हो चुकी है, जो नए वर्ष तक निरंतर जारी रहेगी। क्रिसमस पर्व की तैयारियों के तहत 20 से 23 दिसंबर तक कोरल सिंगिंग भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें समिति एवं समस्त संगठनों की सहभागिता रही। 24 दिसंबर को सायं 6 बजे ज्योति की आराधना का आयोजन किया गया, जिसमें संडे स्कूल संचालिका, सह संचालिका एवं शिक्षिकाएं विशेष रूप से शामिल हुई। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्मोत्सव क्रिसमस को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रात: 5.30 बजे विशेष आराधना आयोजित होगी, जिसका संचालन विशेष गीतों के साथ किया जाएगा। दोपहर 1 बजे चर्च प्रांगण में क्रिसमस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग लेंगे। क्रिसमस के बाद भी कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। 26 दिसंबर को ईएलसी स्कूल बैतूल में क्रिसमस खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होगी। 27 दिसंबर की शाम जलसा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवक-युवती संघ, महिला समाज एवं भ्राता समाज की सहभागिता रहेगी। 28 दिसंबर को क्रिसमस उपरांत पहला रविवार प्रार्थना सभा होगी। 31 दिसंबर की शाम प्रभु भोज आराधना के साथ वर्ष का समापन किया जाएगा, वहीं रात्रि 9 बजे वॉच नाइट सर्विस आयोजित होगी, जिसमें बीते वर्ष की विदाई और नए वर्ष के स्वागत की प्रार्थनाएं होंगी।

गौठाना में विशाल-हिन्दू सम्मेलन आज

बैतूल। बैतूल नगर में गुरु गोविंदसिंह बस्ती गौठाना बैतूल में आज 25 दिसम्बर गुरुवार को विशाल हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हिन्दू सम्मेलन का शुभारंभ सुबह 8.30 बजे अवस्थी मैदान गौठाना से भव्य 108 जल कलशो की शोभायात्रा निकाली जाएगी। जलकलश यात्रा चयनित मार्गो से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी। भारत माता के नारों के साथ, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ झांकी निकाली जाएगी। इसके उपरांत 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होगा। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम, बौद्धिक प्रमुख का मार्गदर्शन होगा। हनुमान चालीसा, सुन्दरकांड, भजन आदि के साथ कार्यक्रम में पंच परिवर्तन की झांकी निकाली जाएगी। आयोजन समिति ने हिन्दू परिवारों को हिन्दू सम्मेलन के कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 08:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / ज्योति आराधना के साथ क्रिसमस का आगमन, घर-घर गूंजा प्रभु यीशु के आगमन का संदेश

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल जिले को दी औद्योगिक विकास की बड़ी सौगात

patrika news
बेतुल

देहगुड जलाशय की नहर से अवैध पानी निकासी का आरोप, कलेक्ट्रेट में किसानों का प्रदर्शन

betul news
बेतुल

वैदिक गणित से जटिल सवाल भी चुटकियों में हल किए जा सकते हैं: हर्षिता गोठी 

patrika news
बेतुल

ऑनलाइन रिटर्न के नाम पर साइबर ठगी, युवक के खाते से 99 हजार की निकासी

betul photo
बेतुल

एसआईआर के बाद बैतूल जिले में घटे 62 हजार से अधिक मतदाता

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.