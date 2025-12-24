ज्योति आराधना के साथ क्रिसमस का आगमन, घर-घर गूंजा प्रभु यीशु के आगमन का संदेश

बैतूल। क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर ईएलसी चर्च में ज्योति आराधना के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संदेश घर-घर पहुंचा। इसके पूर्व कैरोल सिंगिंग समिति द्वारा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में जाकर पारंपरिक क्रिसमस गीत गाए जा रहे थे, जिससे वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना हुआ था। ईएलसी चर्च में रेव्ह सिनियार्ड मुंजी ने ज्योति आराधना कराई। 25 दिसंबर को सुबह 5.30 बजे ख्रीस्त जन्मोत्सव यानि क्रिसमस की आराधना की जाएगी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बड़ी संख्या में ईसाई धर्मावलंबी आराधना करने के लिए चर्च में पहुंचे थे।

क्रिसमस पर्व को लेकर विविध धार्मिक आयोजन

क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला आयोजित की जा रही है। कार्यक्रमों की शुरुआत आगमन काल के पहले रविवार से हो चुकी है, जो नए वर्ष तक निरंतर जारी रहेगी। क्रिसमस पर्व की तैयारियों के तहत 20 से 23 दिसंबर तक कोरल सिंगिंग भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें समिति एवं समस्त संगठनों की सहभागिता रही। 24 दिसंबर को सायं 6 बजे ज्योति की आराधना का आयोजन किया गया, जिसमें संडे स्कूल संचालिका, सह संचालिका एवं शिक्षिकाएं विशेष रूप से शामिल हुई। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्मोत्सव क्रिसमस को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रात: 5.30 बजे विशेष आराधना आयोजित होगी, जिसका संचालन विशेष गीतों के साथ किया जाएगा। दोपहर 1 बजे चर्च प्रांगण में क्रिसमस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग लेंगे। क्रिसमस के बाद भी कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। 26 दिसंबर को ईएलसी स्कूल बैतूल में क्रिसमस खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होगी। 27 दिसंबर की शाम जलसा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवक-युवती संघ, महिला समाज एवं भ्राता समाज की सहभागिता रहेगी। 28 दिसंबर को क्रिसमस उपरांत पहला रविवार प्रार्थना सभा होगी। 31 दिसंबर की शाम प्रभु भोज आराधना के साथ वर्ष का समापन किया जाएगा, वहीं रात्रि 9 बजे वॉच नाइट सर्विस आयोजित होगी, जिसमें बीते वर्ष की विदाई और नए वर्ष के स्वागत की प्रार्थनाएं होंगी।