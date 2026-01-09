दवा उद्योग में आत्मनिर्भरता और अधिकारों की लड़ाई का मंच बनेगा बैतूल

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह तोमर ने देश में नकली दवाओं के बढ़ते खतरे, दवा उद्योग से जुड़े ज्वलंत मुद्दों और इस पर सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन पूरे प्रदेश में कार्यरत दवा एवं सेल्स प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुलझाने और उनकी मांगों को प्रमुखता से उठाने वाला जुझारू संगठन बन चुका है। बैठक में प्रदेश महासचिव अनुराग सक्सेना, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी आशीष जैन भी मौजूद रहे।