”गांव – बस्ती चलो अभियान” के तहत बैलगाड़ी से पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल*

बैतूल। “गांव- बस्ती चलो अभियान” के अंतर्गत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने रविवार को बैतूल, भैंसदेही एवं घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के देवगांव, खाटापानी, चिरापाटला , मंडई ग्रामों का भ्रमण कर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से भेंट कर वरिष्ठजनों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष श्री खंडेलवाल ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर सफ़ाई कर ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने भीमपुर में महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।गांव - बस्ती चलो अभियान के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बैलगाड़ी से ग्राम चिरापाटला में अनोखे अंदाज में पहुंचकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। चिरापाटला ग्राम में बैलगाड़ी से सवार होकर बैलों को हांकते हुए पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष , बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने सादगी, परंपरा और ग्रामीण जीवन से उनके गहरे जुड़ाव का संदेश का दिया। गांव - बस्ती में भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति -रिवाजों,तौर-तरीकों और ढोल नगाड़ों से उनका भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान खंडेलवाल ने ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से सहजता के साथ भेंट कर उनकी समस्याएं सुनीं और संवाद किया।