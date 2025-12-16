मुख्यमंत्री डॉ.यादव के बैतूल आगमन,12 चिकित्सा विशेषज्ञ देंगे अपनी सेवाएं

बैतूल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सभाकक्ष में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, समस्त जिला नोडल अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों की बैठक ली गई। बैठक में सीएमएचओ डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि 23 दिसम्बर 2025 को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का जिले में आगमन होगा। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशों के परिपालन में पुलिस ग्राउंड बैतूल में विशाल स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, जिसमें अलग-अलग विधा के 12 चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे।

सीएमएचओ डॉ हुरमाड़े ने सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के आगमन के दिन जिला चिकित्सालय में अतिरिक्त चिकित्सा सेवाएं, ओटी की व्यवस्था, ट्रॉमा सेंटर में व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था, पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था, आक्सीजन की उपलब्धता, दो रिजर्व प्रायवेट रूम की व्यवस्था एवं ब्लड की उपलब्धता रखना सुनिश्चित करें। आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था के लिए पांच एम्बुलेंस में मेडिकल स्पेशलिस्ट की ड्यूटी मय आवश्यक दवाईयों एवं उपकरणों सहित लगाए।

कार्यालयीन कर्मचारियों को निर्देश दिए कि स्थापना शाखा, टीएल शाखा, पेंशन शाखा, जांच, शिकायत शाखाओं में पेंडिंग सभी शिकायतों का निराकरण कर ई-ऑफिस के माध्यम से कलेक्टर को जानकारी 16 दिसंबर 2025 की शाम तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने सिकल सेल नोडल अधिकारी, एनसीडी नोडल अधिकारी, आयुष्मान नोडल अधिकारी एवं समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने नोडल अधिकारियों को अपने कार्यक्रम अंतर्गत नवीन नवाचार करने एवं प्रदर्शनी स्वास्थ्य शिविर स्थल में लगाने के निर्देश दिये। जिला आयुष चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि शिविर स्थल पर आयुर्वेदिक चिकित्सा काउंटर लगाकर कर सेवाएं दें। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जांच एवं फुड बास्केट वितरण, सिकल सेल स्क्रीनिंग एवं एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में अलग-अलग मेडिसिन विशेषज्ञों, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत रोग चिकित्सक, नाक-कान गला रोग चिकित्सक, सामान्य मरीज, कैंसर रोग चिकित्सक, मानसिक रोग चिकित्सक, अस्थि रोग चिकित्सक एवं सामान्य मरीज के लिए पृथक काउंटर बनाए जाएंगे, जहां पर पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जिला स्टोर प्रभारी को निर्देश दिए कि बीपी उपकरण, ग्लोको मीटर, हीमोग्लोबिन मीटर, शुगर स्ट्रिप्स और अन्य आवश्यक उपकरणों एवं पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, उपलब्ध न होने पर मांग पत्र भेज कर मंगाएं। उन्होंने जिला 108 मैनेजर को निर्देश दिए कि दो एएलएस, तीन बीएलएस एम्बुलेंस लगाना सुनिश्चित करे। बैठक में जिला आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ रवि चौकीकर, सिकल सेल नोडल अधिकारी डॉ अंकिता सिते, एनसीडी नोडल डॉ श्रेयश ठाकुर, डीपीएम डॉ विनोद शाक्य, मलेरिया अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत, शहरी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ रत्नेश खाड़े, समस्त कार्यालयीन स्टाफ एवं शाखा प्रभारी आदि उपस्थित रहे।